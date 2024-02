Chile: presentan una demanda para ratificar la legalidad de las apuestas en línea

Latamwin presentó una demanda ante el 16° Juzgado Civil de Santiago.

Chile.- Latamwin decidió llevar a la justicia su reclamo para lograr la legalización de su operación en el país. Ante la prohibición de los sitios de apuestas en línea por parte del Servicio de Impuestos Internos en 2023, la casa de apuestas presentó una demanda de mera certeza ante el 16° Juzgado Civil de Santiago.

El objetivo del movimiento judicial, según Latamwin, es “evitar nuevos cuestionamientos que en el futuro pudiesen perturbar el desarrollo pacífico de las actuaciones en el marco de sus acciones lícitas como plataforma de apuestas en línea (PAL)”.

Además, se busca que “se confirme que su operación se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico y otros nueve puntos que han sido objeto de debate en los últimos años”.

En su demanda, Latamwin plantea una serie de requerimientos fundamentales para respaldar su posición. Entre ellos, se destaca la ratificación de que la ausencia de regulación legal de una actividad económica nueva, como las apuestas en línea, no implica su prohibición.

Además, se argumenta que “no se requiere de autorización legal previa para operar en la actualidad” y que “no existe ninguna prohibición legal o normativa relacionada con la publicidad, promoción o impulso de las apuestas en línea”.

Asimismo, Latamwin busca que se reconozca la “licitud de los contratos entre los usuarios y la plataforma, demostrando que todas las operaciones se realizan dentro del marco legal establecido”.

José Francisco García, abogado de Gómez, Pallavicini & Garcia, que representa a Latamwin explicó que “esta acción busca reafirmar en sede judicial que las plataformas de apuestas en línea se apegan estrictamente al ordenamiento jurídico y que, por el contrario, las actuaciones de la Superintendencia de Casinos (SCJ) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) exceden el marco de sus atribuciones”.

Esto se debe a la coordinación entre la SCJ y la Subtel, que resultó en el bloqueo de 23 sitios web de plataformas de apuestas por parte de los proveedores de internet locales.

La demanda de Latamwin pide que se valide que “la Superintendencia de Casinos de Juego carece de competencias para regular, controlar y fiscalizar el desarrollo de plataformas de apuesta en línea, según lo ha señalado públicamente el propio organismo público demandado”; y que la “Subsecretaría de Telecomunicaciones, según sus propios dichos, se encuentra limitada en sus competencias a conocer y resolver acerca de las materias de carácter técnico relativas a las telecomunicaciones del país, careciendo de facultades para pronunciarse sobre el contenido de las telecomunicaciones, por lo que calificar el carácter legal o ilegal de un contenido excede las funciones establecidas en la Ley”.

En la demanda se acompaña un informe en derecho del profesor de derecho civil, Carlos Pizarro, que desarrolla y confirma la licitud de las actividades de las plataformas en línea.

En el país se sigue discutiendo la creación de un marco regulatorio para la actividad, que tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado y está siendo analizado por la Comisión de Economía.

Una reciente encuesta llevada a cabo por la consultora de opinión pública Panel Ciudadano reveló un amplio consenso en Chile a favor de la regulación de las Plataformas de Apuestas en Línea, en donde según informaron los resultados, un 85 por ciento de los encuestados apoya la implementación de una regulación formal en este sector.

Estudio de la SCJ

Esta semana, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) dieron a conocer los resultados del sondeo “Juventudes y Juegos”, un estudio donde se encuestó a 1.515 personas jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, de todas las regiones del país andino.

Este estudio se enmarca en la Estrategia Nacional de Juego Responsable que está llevando a cabo la SCJ, y que busca educar a los jugadores, sus familias y la sociedad en general, junto con informar sobre conductas problemáticas y/o patológicas con el juego de azar y cómo prevenirlas, incentivando las buenas prácticas de juego responsable.

Dentro de los principales resultados del sondeo se destaca que ocho de cada 10 jóvenes han jugado online o han estado en plataformas online donde otras personas juegan. De esa cifra, el 89 por ciento son hombres, mayoritariamente corresponden a las juventudes entre 15 y 19 años (82 por ciento) y del nivel socioeconómico alto (82 por ciento).

En relación a las apuestas, cinco de cada 10 jóvenes afirma haber apostado alguna vez en la vida. Son más hombres que mujeres quienes lo han hecho (58 vs. 36 por ciento, respectivamente) y, además, la mayoría pertenece al tramo etario de 20 a 24 años (52 vs. 41 por ciento de jóvenes entre 15 a 19 años) y al nivel socioeconómico alto (56 vs. 42 por ciento de las juventudes de NSE bajo).