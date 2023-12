Chile: la consultora Deloitte plantea bajar del 38 al 23% la tasa tributaria propuesta para las plataformas de apuestas online 

La tasa planteada por la consultora estaría alineada con estándares internacionales, a diferencia de la que fue fijada por la comisión de Hacienda.

Chile.- La consultora Deloitte realizó un estudio sobre la situación tributaria de las plataformas de apuestas online a nivel mundial y analizó, en particular, el caso de Chile, donde actualmente se encuentra en tratamiento un proyecto que propone una tasa del 38 por ciento, mientras que la consultora propuso una tasa del 23 por ciento, la cual estaría alineada con estándares internacionales que varían entre 17,5 y 26,5 por ciento.

La consultora estimó en su reporte elaborado por el socio de la consultora Hugo Hurtado, que “es posible constatar que la tributación teórica propuesta para los operadores online ascendente a 37,6 por ciento estaría sobre los rangos promedio de Europa y de los países Latinoamericanos que compiten”.

El estudio resaltó también que hay tener presente que “los rangos aplicables a este tipo de operaciones se sitúan en la mayoría de los países revisados entre el 15 y el 28 por ciento, existiendo algunos casos con tributación más baja como Perú y Chipre, y otros con una tributación más alta como Grecia (35 por ciento) y Francia (45 por ciento)”.

Asimismo, la consultora remarcó “las diferencias estructurales” entre las apuestas en establecimientos físicos y los operadores online, “subrayando que la imposición de los mismos tributos a ambos podría tener efectos dispares en la recaudación y en los incentivos para la formalización” de los segundos.

En ese sentido, el estudio indicó que en los países analizados “no se aplica simultáneamente” el IVA y un impuesto específico sobre las ganancias brutas en las apuestas online, “lo cual es un punto crucial para el diseño de un régimen fiscal equilibrado y eficiente en Chile”.

Desde Deloitte advirtieron: “Al incorporar el pago de IVA, una licencia de operación y una sobretasa para las apuestas en línea de competiciones deportivas, la tributación propuesta para los operadores online supera incluso la tributación teórica de los casinos de juego”.

Por último, el informe alertó que “tasas de impuestos excesivamente altas podrían reducir los ingresos del Estado, ya que un incremento significativo en la tributación de los juegos online podría disuadir a los operadores de formalizarse, afectando la tasa de canalización y, en consecuencia, el recaudo fiscal”.

El proyecto

A fines de noviembre, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó para consideración de la sala el nuevo proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de las Plataformas de Apuestas en Línea (PAL) en Chile.

La iniciativa apunta a instaurar un mercado competitivo y transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos por la industria. Además, otorga mayores facultades a la Superintendencia de Casinos y Juegos para fiscalizar esta actividad.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió el articulado asociado a la tributación y confirmó que la iniciativa se mantendrá con suma urgencia, ya que las plataformas son ilegales, no pagan impuestos, no garantizan derechos a consumidores y consumidoras y no cumplen con la Ley de Protección de Datos.

Sin embargo, el abogado Carlos Baeza, asesor de las principales casas de apuestas online que operan en el país (Betsson, Betano, BetWarrior, Coolbet y Latamwin), rechazó la carga impositiva que tendrá la industria, que llega al 38 por ciento; según él, uno de los más altos en el mundo.

“Chile sería uno de los países con la estructura tributaria más alta. Considerando que la de Países Bajos es de un 29 por ciento, Dinamarca, 28, España, 20, Reino Unido, 18, la aplicación del tributo del 38 por ciento generaría una menor canalización, un desincentivo para generar operaciones en el país y, por ende, una menor recaudación fiscal”, afirmó.

La iniciativa espera instaurar un mercado competitivo y transparentar el origen y destino de los recursos obtenidos por las apuestas. Y la recaudación fiscal alcanzaría a los CLP 84.000m (USD96m) al año.