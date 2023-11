Chile: el proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas fue despachado para su tratamiento en la Cámara de Diputados

La iniciativa contó con apoyo transversal en la comisión de Hacienda de la Cámara. La agrupación que nuclea a las empresas del sector se mostró disconforme con la alta tasa impositiva, que alcanza el 38 por ciento.

Chile.- Con apoyo transversal y unánime, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó para consideración de la sala el nuevo proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de las Plataformas de Apuestas en Línea (PAL) en Chile. El proyecto aprobado estipula un gravamen impositivo del 38 por ciento para las empresas, un ítem que causó malestar en las empresas de la industria.

La iniciativa apunta a instaurar un mercado competitivo, transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos por la industria; y otorga mayores facultades a la Superintendencia de Casinos y Juegos para fiscalizar esta actividad.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió el articulado asociado a la tributación y confirmó que la iniciativa se mantendrá con suma urgencia, ya que las plataformas son ilegales, no pagan impuestos, no garantizan derechos a consumidores y consumidoras y no cumplen con la Ley de Protección de Datos.

Pero, el abogado Carlos Baeza, asesor de las principales casas de apuestas online que operan en el país (Betsson, Betano, BetWarrior, Coolbet y Latamwin), rechazó la carga impositiva que tendrá la industria, que llega al 38 por ciento, según él uno de los más altos en el mundo.

“Chile sería uno de los países con la estructura tributaria más alta. Considerando que la de Países Bajos es de un 29 por ciento, Dinamarca, 28, España, 20, Reino Unido, 18, la aplicación del tributo del 38 por ciento generaría una menor canalización, un desincentivo para generar operaciones en el país y, por ende, una menor recaudación fiscal”, afirmó.

La iniciativa espera instaurar un mercado competitivo y transparentar el origen y destino de los recursos obtenidos por las apuestas. Y la recaudación fiscal alcanzaría a los CLP 84.000m (USD 96m) al año.

En tanto, los parlamentarios destacaron que un 2 por ciento de los ingresos brutos del negocio serán destinados al Instituto Nacional de Deportes, para ser distribuidos en federaciones, y los comités Olímpico y Paralímpico de Chile, y contempla, además, un aporte obligatorio del 1 por ciento de los ingresos brutos a acciones que promuevan el juego responsable.

Además, los legisladores aprobaron el cooling off, un período en que los actuales operadores no podrán participar del mercado regulado, beneficiando así a los casinos físicos, la Polla Chilena de Beneficencia y Lotería de Concepción. Baeza señaló que “este diseño regulatorio propuesto por los casinos físicos y Polla afecta directamente a los usuarios, porque al atentar contra la libre competencia e impedir el acceso a actores que hoy entregan un servicio de clase mundial y que cumplirían con todos los requisitos para operar en el periodo transitorio, se les reduce una oferta donde se resguarda la seguridad de los usuarios y cuyos procesos están certificados por estándares internacionales”.

Baeza puntualizó que “es imprescindible que la futura normativa ponga en primer lugar el interés de los usuarios, siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en más del 70 por ciento de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que han optado por potenciar la creación de un mercado competitivo, al igual que se ha hecho en otros países, como Canadá, EE.UU. y Colombia”, agregó Baeza.