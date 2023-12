La Asociación Chilena de Casinos apoya la regulación del juego online para erradicar la competencia desleal

La presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, considera que mientras la actividad no esté regulada, habrá asimetrías en el mercado.

Chile.- Mientras avanza el proyecto para regular las apuestas online en el territorio, la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Cecilia Valdés, analizó la importancia de la ley para defender a la industria del juego físico y valoró también el aporte de los casinos al estado chileno.

En una entrevista con el medio local, El Tipógrafo, Valdés explicó que en Chile, los juegos de azar son considerados ilegales a menos que sean autorizados por una ley expresa. En el caso de los casinos físicos, están autorizados a funcionar bajo la Ley 19.995 que, entre otros puntos, “protege a los consumidores, establece condiciones concretas respecto a qué juegos pueden operar, dónde pueden operar y, especialmente, define el régimen tributario que le corresponde”.

Por otro lado, en relación al juego online, aseguró que las plataformas “no tributan ni se hacen cargo de las externalidades negativas, dejando completamente desprotegidos a los consumidores frente a eventuales fraudes o abusos, y lo que es más preocupante, no generan ninguna política de protección ante el juego de menores de 18 años, lo que representa un riesgo presente”.

En ese sentido, hizo hincapié la importancia de contar con una ley como la que avanza en la Cámara de Diputados y dijo que es un proyecto “fundamental”, pero a la vez “perfectible”.

Valdés le dijo a El Tipógrafo: “Nuestra postura como asociación de casinos es que debe existir una ley que permita operar a las plataformas de apuesta en línea, pero que aquellas que han operado de forma ilegal cumplan un plazo de cooling off para no generar asimetrías de mercado y puedan entrar otros competidores en igualdad de condiciones”, aunque también aclaró que “sin perjuicio de eso, desde la industria celebramos que se esté discutiendo en el Congreso este proyecto, porque la regulación de las apuestas online ilegales permitirá disminuir la evasión tributaria, la vulneración de niños, las estafas a consumidores y el lavado de activos asociados a estas plataformas”.

Ver también: Chile: operadores online preparan una estrategia contra el fallo de la Corte Suprema que los declaró ilegales

La representante de los casinos físicos chilenos enfatizó en el hecho de que al no haber regulación, existe una “competencia desleal” con las plataformas.

“Hasta el momento, como industria estamos frente a un actor que no respeta las normas y actúa en un mercado regulado del cual ellos están al margen y operan bajo total impunidad. La competencia desleal es una realidad y desde las distintas instituciones y empresas colaboramos para combatir esta realidad”, declaró Valdés.

Además, explicó que “el proyecto de ley establece una nueva regulación donde estas plataformas están obligadas a participar respetando las condiciones del mercado para la industria del entretenimiento. Esperamos que con el proyecto este panorama cambie y tengamos en Chile un mercado abierto y competitivo, que resguarde los intereses de las empresas operadores, de los consumidores y del Estado de Chile”.

Valdés además aclaró los aspectos relevantes del régimen tributario de las plataformas online y explicó que el sistema impositivo que propone este proyecto de ley se basó en la carga tributaria que tienen hoy los casinos físicos, que están autorizados por la Ley 19.995. Hoy, los casinos aprobados por esta ley pagan esos impuestos que se descomponen en: el pago del IVA y los impuestos específicos que van entre el 18 y el 20 por ciento, pero que entienden que una carga tributaria de esa magnitud para las plataformas en línea o para cualquier servicio entregado por Internet es alto.

Sin embargo, advirtió: “Lo que sí vemos con ojos de preocupación es el cargo del 1 por ciento por concepto de juego responsable a aquellos casinos que ya tienen definida por ley su carga tributaria, que ya hicieron una oferta económica y que pagan año a año por ella. Ahora se quieren cambiar las reglas del juego y eso podría perjudicar directamente a los municipios y gobiernos regionales que reciben directamente recursos de los casinos. Más aún cuando no existe en el Estado una política integral sobre el tema que involucre a los ministerios de Salud y Educación”.

Ver también: Los casinos de Chile aportaron USD18.2m en impuestos en octubre

Valdés dijo en la entrevista que estas dos industrias coexisten de varias maneras hoy en día: hay mercados donde está completamente regulado y existen de buena manera, son dos industrias distintas que se dedican al mismo rubro, que es el entretenimiento.

El problema, según la titular de la Asociación de Casinos, se da hoy día, en donde “hay una industria que tiene una normativa fuerte y bajo todo tipo de fiscalización, paga sus impuestos y cumple una serie de medidas establecidas por ley y, en paralelo, hay otra industria que opera absolutamente al margen sin hacerse cargo de ninguna de las externalidades negativas que esto genera”.

Y sostuvo: “Hoy día estamos en el peor de los escenarios donde efectivamente hay un problema en esta coexistencia pero entendemos que en el minuto en que se regule y si la normativa es suficientemente sólida, con reglas claras y que no genere asimetrías de mercado, estas dos industrias del entretenimiento van a poder coexistir de buena manera”.

Por último, Cecilia Valdés hizo referencia al aporte de los casinos físicos al estado chileno: “No creo que exista una industria que transfiera más recursos en todas las regiones donde opera. Hay 24 casinos a lo largo de todo el país y su aporte, no solo monetario, sino también en empleo de calidad, en infraestructura de primer nivel, en oferta de espacios de entretenimiento y esparcimiento, en alternativas gastronómicas, etc., es innegable. Y ello se entiende únicamente gracias al origen de la Ley 19.995 cuyo fin es que con los casinos se desarrolle un polo turístico y de crecimiento económico para las regiones”.