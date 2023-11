La Polla Chilena de Beneficencia volvió a cargar contra las casas de apuestas online

Macarena Carvallo, presidenta de la entidad, se refirió a la decisión del Ministerio Público de archivar las querellas contra las empresas de apuestas online.

Chile.- Luego de que los abogados defensores de las casas de apuestas celebraran la resolución del Ministerio Público de archivar las querellas en su contra y consideraran que la Justicia les daba un espaldarazo a estas empresas, la presidenta del directorio de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, afirmó que siguen siendo ilegales en el país y que el proceso en su contra “sigue firme”.

Carlos Baeza, asesor de Betano, Betsson, BetWarrior, Coolbet y Latamwin, había considerado que la decisión del Ministerio Público confirma “la legalidad desde el punto de vista penal” de las casas de apuestas online. Para el abogado “el Ministerio Público ha determinado que no se cumplen los requisitos para fundar la imputación de un delito penal, lo que ha llevado a la decisión de archivar los antecedentes. Esto demuestra que nuestra operación no es constitutiva de ningún ilícito”.

La ex subsecretaria de Deportes Carvallo cuestionó en cambio que “lo que señala la resolución dice relación a una solicitud que formula el Ministerio Público pidiéndole al Tribunal que cierre la investigación de manera parcial respecto de ‘algo’ que todavía no sabemos qué es, porque el escrito que presenta la fiscal adjunto es bastante escueto y sólo solicita el cierre parcial de la investigación”.

Además, agregó que “todavía no conocemos qué significa que sea parcial. Eso lo sabremos el próximo 8 de marzo de 2024, que es para cuando se fijó la audiencia. Pero por lo pronto lo que está ocurriendo es sólo una resolución judicial. No es más que eso. No es que se esté decidiendo el cierre, no es que haya un fallo al respecto”.

En conversación con el programa La Tribuna, de Inicia Radio, señaló que, a su juicio, “hay muchas etapas que tienen que darse en este proceso penal. Pese a que llevamos en el caso dos años de investigación, estamos recién partiendo, porque se agruparon las querellas que hemos presentado los distintos organismos que nos hemos visto afectados por la irrupción de las ilegales en nuestro país”.

Carvallo destacó que en el recurso judicial, además de Polla, también están “los casinos físicos, una querella que se presentó una accionista de las carreras de caballos y, también los hipódromos. En definitiva, falta mucho por avanzar todavía en el proceso”.

Para la presidenta de La Polla lo concreto es que “lo que sí es real y efectivo hoy, y eso está a firme, es el fallo de la Corte Suprema que conocimos en septiembre, un fallo que versa sobre el recurso de protección que presentó la Polla Chilena de Beneficencia solicitando su derecho de dominio del pronóstico deportivo a través de nuestro producto Xperto, que es justamente el principal perjudicado por las casas de apuestas ilegales en línea”.

“Las casas de apuestas estaban pasando a llevar nuestro derecho de propiedad. Y eso fue lo que nosotros reclamamos. Y eso fue lo que la Corte Suprema acogió, y confirmó que nosotros somos los dueños exclusivos del pronóstico deportivo en Chile. Confirmó, además, que estas casas de apuestas realizan una actividad ilegal en nuestro país, y le ordenó a la empresa Mundo Pacífico que baje las URL (el mecanismo usado por los navegadores para obtener cualquier recurso publicado en la web) de los sitios de apuestas más conocidos. Eso es lo que está a firme”, afirmó.