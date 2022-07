Chile: el autor de la ley contra el patrocinio de las casas de apuestas volvió a apuntar contra las empresas

El diputado Marco Antonio Sulantay dijo que las casas de apuestas online “no tienen ningún filtro ni estructura de representación de servicios”.

Chile.- La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa legislativa que busca prohibir la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos, y continúa recibiendo a especialistas en el recinto para que den su opinión al respecto, como presidentes de clubes que apoyan los auspicios, o Dreams, que rechaza la publicidad de las casas de apuestas asegurando que son ilegales.

El diputado UDI por Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, es el autor del proyecto y en conversación con el medio local Radio U de Chile, volvió a apuntar fuerte contra las casas de apuestas online diciendo que “no tienen ningún filtro ni estructura de representación de servicios”.

En primer lugar, Sulantay señaló que en Chile el juego de azar está prohibido a menos que una ley lo autorice, sin embargo, “los casinos tienen una ley especial que los autoriza y esa ley es bastante estricta”. El problema radica en que el juego online actúa de forma irregular porque aún no existe un marco legal que lo reglamente.

El legislador recordó que el año pasado se ingresó un proyecto que busca regular el juego online y tiene 57 artículos, y agregó que hay dos proyectos de ley que pretenden solventar el vacío legal que existe actualmente respecto al tema, ya que también existe otra iniciativa que es de su autoría.

En ese sentido, detalló que el ingresado antes del 11 de marzo está en trámite en la Comisión de Economía: “Estuvimos el martes con el diputado Daniel Manucheri (PS), presidente de la comisión e hicimos un acuerdo. El diputado va a poner el proyecto en tabla para la próxima sesión”, declaró el parlamentario.

Acerca de su iniciativa legislativa, Sulantay dijo: “Éste tiene un artículo único que señala clara y expresamente que se prohíbe la relación comercial de las casas de apuestas online con los clubes deportivos a través de publicidad, equipamientos, eventos deportivos y otros”.

Además, manifestó que en el caso del proyecto de la Comisión de Economía, éste tiene la motivación de “regular la actividad en general y en el caso del proyecto de mi autoría la idea es justamente buscar la transparencia, la probidad y que las casas de apuestas online, que son irregulares en Chile no tengan publicidad con los clubes”.

El diputado contó que en la exposición de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ante la Comisión de Deporte del Senado, explicaron cómo opera esta actividad en el país. “Nos tuvimos que afirmar de la silla al saber que las casas de apuestas online están conformadas en paraísos fiscales, no tienen ningún tipo de representación en Chile, no tienen ningún filtro ni estructura de representación de servicios“, expuso.

Asimismo, señaló que si algún ciudadano tiene algún reclamo por una puesta no pagada, no tiene medios por donde reclamar, porque no existe una dirección o representante legal adscrito a la jurisdicción del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

En la misma línea, Sulantay manifestó que uno de los aspectos graves de este vacío en el marco legal, es que estas casas de apuestas entregan recursos millonarios a través de los contratos con los clubes deportivos. “Teníamos la duda de cómo era eso posible si no existía ningún representante legal, cómo ingresaba ese dinero y cuestionábamos la rendición de impuestos”, declaró.

Por último, en la entrevista, el diputado hizo referencia a una nueva polémica que se abrió ante el crecimiento de los auspicios de las casas de apuestas en los clubes deportivos que tiene que ver con la implicación de Fernando Felicevich, representante de jugadores, como intermediario que firma con los clubes: “Eso es algo muy cuestionable, porque estamos hablando de un control completo de la actividad y en ninguna liga decente que pretenda ser desarrollada, ocurre que un controlador esté presente en cada una de estas patas, sin contar que él mismo tiene una injerencia muy fuerte en la selección chilena a través de los jugadores”, cerró Sulantay.

