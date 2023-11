Chile: aprueban el Reglamento Nacional de Agentes del Fútbol que limita conflictos de intereses entre clubes y casas de apuestas

La normativa fue aprobada de manera unánime por el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Chile.- El Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobó de manera unánime el nuevo Reglamento Nacional de Agentes del Fútbol, el cual adoptará las regulaciones que estableció FIFA este año sobre los representantes que se desempeñan en este deporte.

A través de un comunicado, la ANFP explicó que esta normativa busca “establecer y elevar los valores éticos y profesionales de la actividad, garantizar la calidad de los servicios y honorarios justos y razonables aplicados de forma uniforme; limitar los conflictos de intereses; mejorar la transparencia administrativa y financiera; proteger a los jugadores que carecen de experiencia o información, además de mejorar la estabilidad contractual e impedir las prácticas abusivas, excesivas o especulativas”.

La nueva reglamentación que aprobaron los presidentes de los clubes chilenos indica que los agentes no pueden tener “interés, ni a título personal ni a través de su agencia, en un club, una academia, una liga o una liga jurídicamente independiente, ser representante o empleado de la FIFA, de confederaciones, federaciones miembro, ligas, clubes u órganos que representen los intereses de clubes o ligas, o de organizaciones vinculadas directa o indirectamente con dichas organizaciones y entidades”.

Además, los agentes no pueden tener “intereses en empresas de apuestas en los 12 meses anteriores al momento de presentación”.

Adicionalmente, se aprobó la incorporación de una licencia obligatoria que permitirá ejercer como agente, y la suspensión por no menos de dos años a quienes cometan infracciones a la ética, y la descalificación mediante un órgano rector por incumplir normas de conducta profesional o haber sido condenados penalmente por involucramiento en casos de corrupción.

Ver también: Los casinos de Chile aportaron USD18.8m en impuestos en septiembre

La nueva normativa busca reducir las sospechas en torno a situaciones poco claras que se han producido en el fútbol chileno y que generaron acusaciones aunque ninguna llegó a la justicia con una denuncia firme.

Este nuevo marco regulatorio es un paso más, esta vez dado por la ANFP, para que en el país se siga avanzando en la regulación de plataformas de apuestas online en el marco de un mercado transparente, controlado y confiable.

La semana pasada, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó para consideración de la sala el nuevo proyecto de ley que busca regular el funcionamiento de las Plataformas de Apuestas en Línea (PAL) en Chile. El proyecto aprobado estipula un gravamen impositivo del 38 por ciento para las empresas, un ítem que causó malestar en las empresas de la industria.

La iniciativa apunta a instaurar un mercado competitivo, transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos por la industria; y otorga mayores facultades a la Superintendencia de Casinos y Juegos para fiscalizar esta actividad.

La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió el articulado asociado a la tributación y confirmó que la iniciativa se mantendrá con suma urgencia, ya que las plataformas son ilegales, no pagan impuestos, no garantizan derechos a consumidores y consumidoras y no cumplen con la Ley de Protección de Datos.

Pero, el abogado Carlos Baeza, asesor de las principales casas de apuestas online que operan en el país (Betsson, Betano, BetWarrior, Coolbet y Latamwin), rechazó la carga impositiva que tendrá la industria, que llega al 38 por ciento, según él uno de los más altos en el mundo.

“Chile sería uno de los países con la estructura tributaria más alta. Considerando que la de Países Bajos es de un 29 por ciento, Dinamarca, 28, España, 20, Reino Unido, 18, la aplicación del tributo del 38 por ciento generaría una menor canalización, un desincentivo para generar operaciones en el país y, por ende, una menor recaudación fiscal”, afirmó.

La iniciativa espera instaurar un mercado competitivo y transparentar el origen y destino de los recursos obtenidos por las apuestas. Y la recaudación fiscal alcanzaría a los CLP 84.000m (USD 96m) al año.