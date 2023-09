Chile: Agrupación de Plataformas de Juego Online dice que el fallo de la Corte Suprema muestra un “errático criterio”

“No compartimos ninguno de los argumentos que ha utilizado la Tercera Sala para este último fallo, en materia constitucional, penal ni civil”, afirmó su representante legal.

Chile.- Luego de que este martes, la Corte Suprema ordenara bloquear el acceso a una veintena de sitios de apuestas online, por considerarlos ilegales, la Agrupación de Plataformas de Juego Online aseguró que el Tribunal incurre en un “errático criterio”.

La sentencia judicial se dio luego de un recurso de protección presentado en 2022 por la Polla Chilena de Beneficencia contra la empresa de telecomunicación Mundo Pacífico. En este, se solicitaba el bloqueo y no promover a los sitios de apuestas online.

Ante esto, la agrupación que reúne a las casas de apuestas Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, a través de su abogado, Carlos Baeza, dijo lamentar “el drástico y repentino cambio de criterio de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que hace justo un año, el 31 de agosto del año 2022, determinó con fallo unánime sobre un idéntico recurso de protección presentado” que este “no resulta ser la vía idónea al efecto”, porque es “una acción excepcional constitucional”.

“No compartimos ninguno de los argumentos que ha utilizado la Tercera Sala para este último fallo, en materia constitucional, penal ni civil”, esgrimió Baeza.

Además sostuvo que en “el artículo 63 N°19 de la Constitución establece que la regulación de loterías, hipódromos y apuestas debe hacerse únicamente por una ley. Esto no implica prohibición, sino una garantía”.

“Es importante afirmar que las políticas públicas deben ser definidas por el Poder Ejecutivo junto con el Congreso de Chile, y no en sede judicial. Por tanto, este fallo no debe alterar el proceso legislativo que hemos respaldado desde un comienzo”, subrayó el abogado.

Más aún, según destacó Baeza, el fallo judicial va en contra el contexto internacional: “No existen registros de que en los países OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) haya existido una sentencia similar”.

“Los ordenamientos jurídicos de dichos países parecen comprender que el intento de contener el avance tecnológico a través de fallos judiciales es completamente inconducente. Por lo mismo, la discusión efectiva ha estado siempre radicada en la sede legislativa de dichos países”, remarcó.

La ACCJ respaldó el fallo

La presidenta de la Asociación de Casinos de Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés, también se refirió al reciente fallo pero, en su caso, sí se mostró a favor de la resolución judicial. Al igual que había sucedido con la Superintendencia de Casinos de Juegos, desde la ACCJ respaldaron la decisión de la Corte Suprema. “Es una buena noticia”, comentó Valdés y luego relató que el fallo “viene a ratificar lo que ya la Corte Suprema había dicho en otras ocasiones; estas casas de apuestas son ilegales”.

“Hay que partir de la base de que en Chile todo juego de apuesta es ilegal; salvo lo que expresamente la ley permite, que son los casinos, la polla y la hípica”, declaró. Además, apuntó a que en el caso de los sitios online “no pagan impuestos, no existe ningún derecho del consumidor, no existe nadie que regule legalmente”.

En cuanto a la posibilidad de que se de origen a un nuevo marco normativo que permite el accionar de estas empresas, Valdés destacó: “Nosotros no estamos porque esto se prohíba per se. Sabemos que todo el mundo va a la transformación digital. Nosotros estamos de acuerdo como casinos en que se regule esto”.

De igual manera, enfatizó que se debe establecer con claridad “cuál va a ser el marco legal en que se pueda operar“. Además, así se considera la opción de que ellos mismos puedan sumarse al formato.

