Caroline Byne, de Konami Gaming, es reconocida en el “Emerging Leaders of Gaming 40 Under 40”

La directora de desarrollo de negocios de Konami figura entre la nueva generación de líderes de la industria.

Comunicado de prensa.- Konami Gaming, Inc. felicita oficialmente a la directora de desarrollo de negocio, Caroline Byne, como una de las “Emerging Leaders of Gaming 40 Under 40” de este año.

Caroline Byne ha sido nombrada una de las profesionales menores de 40 años con mayor impacto en la industria del juego por la revista Global Gaming Business y The Innovation Group (TIG).

La dedicación de Byne a la industria abarca más de 12 años de sólidas relaciones con operadores de casinos, reguladores y socios para ayudar a ofrecer el mejor entretenimiento y tecnología al mercado.

Durante casi cinco años, Byne ha atendido a los clientes de casinos de Konami en la región este de Estados Unidos y fue ascendida a directora de desarrollo de negocio el verano de este año.

Tom Jingoli, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Konami Gaming, Inc. declaró al respecto: “Caroline Byne ha demostrado su éxito en el avance de la planta de juego a través de un fuerte conocimiento del mercado, la estrategia de producto, el compromiso de servicio, y las prácticas probadas y verdaderas de la industria”.

“En los últimos 12 años, su liderazgo en la industria del juego ha tenido una influencia positiva en los operadores de todo el país y ha llegado a áreas de todo el mundo a través de su trabajo con las principales líneas de cruceros de primer nivel”, agregó.

Byne se unió a Konami Gaming en 2019 como ejecutiva de cuentas sénior, avanzando hasta convertirse en directora de desarrollo de negocios en 2023. Su carrera en el mundo del juego abarca varios de los desarrollos de juegos más reconocidos de la industria, atendiendo a sectores de mercado diversos y emergentes.

Caroline Byne será homenajeada durante la Global Gaming Expo (G2E) 2023 en Las Vegas el 12 de octubre de 2023, y también en la próxima edición del Global Gaming Business.