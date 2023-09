The Star y Konami refuerzan su colaboración en los sistemas de casino SYNKROS para lograr avances tecnológicos

The Star Entertainment Group impulsa una mayor innovación del juego en el mercado, a través de SYNKROS.

Comunicado de prensa.- The Star Entertainment Group, el principal operador de casinos de The Star Syndey, The Star Gold Coast y The Star Brisbane en Australia, y Konami Gaming, Inc. han anunciado la ampliación de su larga colaboración en sistemas de casino.

Desde 2008, The Star ha ofrecido experiencias excepcionales a sus clientes y ha utilizado la tecnología de juego más avanzada a través del galardonado sistema de gestión de casinos SYNKROS de Konami. Desde el inicio de esta asociación, ambas organizaciones han priorizado constantemente la innovación y la excelencia en la industria del juego.

El renovado acuerdo reafirma la solidez y el éxito de la asociación, al tiempo que subraya una visión compartida para revolucionar la experiencia de los casinos.

Robbie Cooke, director general y consejero delegado de The Star Entertainment Group, y Steve Sutherland, presidente y consejero delegado de Konami Gaming, Inc. marcaron la siguiente fase de esta asociación de sistemas con un apretón de manos, lo que significa el compromiso de mejorar el futuro del entretenimiento en los casinos.

“Nuestra colaboración ha dado excelentes resultados a lo largo de los años, y esta ampliación nos ayudará a conseguir avances significativos en nuestro compromiso continuo con el juego responsable y la minimización de daños”, declaró el Sr. Cooke.

La renovada colaboración abarcará una serie de soluciones tecnológicas de SYNKROS preparadas para elevar la experiencia de juego de los clientes en todos los establecimientos de Star. Estas innovaciones incluyen:

Apuestas sin efectivo y monedero digital: La introducción de un sistema de apuestas sin efectivo, centrado en mejorar la comodidad y la seguridad de los jugadores.

La introducción de un sistema de apuestas sin efectivo, centrado en mejorar la comodidad y la seguridad de los jugadores. Juego obligatorio con tarjeta: Un enfoque vanguardista de la interacción en el juego, diseñado para agilizar el proceso de juego y enriquecer la participación del jugador.

Un enfoque vanguardista de la interacción en el juego, diseñado para agilizar el proceso de juego y enriquecer la participación del jugador. Gestión de identidad mejorada mediante SYNK Vision: Aprovechando la tecnología de reconocimiento facial SYNK Vision AI de Konami, The Star y Konami pretenden crear una experiencia de juego más personalizada y adaptada que se integre a la perfección con las preferencias de los jugadores.

Aprovechando la tecnología de reconocimiento facial SYNK Vision AI de Konami, The Star y Konami pretenden crear una experiencia de juego más personalizada y adaptada que se integre a la perfección con las preferencias de los jugadores. Digitalización de la oferta de juego existente: Sobre la base de su compromiso común con la innovación, The Star y Konami colaborarán en la digitalización y modernización de las ofertas de juego existentes para satisfacer las necesidades cambiantes de los jugadores de hoy en día.

Además, esta asociación supondrá un compromiso más profundo con los requisitos normativos, fomentando un enfoque de colaboración para adaptarse a los cambiantes panoramas normativos de Australia.

Laurent Fresnel, director de tecnología e innovación de The Star Group, ha declarado: “SYNKROS no solo proporcionará nuestra solución básica de juego sin efectivo, sino que también permitirá a The Star ofrecer funciones de minimización de daños de primera clase. Tenemos una larga asociación tecnológica con Konami y este compromiso refuerza aún más nuestra visión compartida del casino del futuro.”

Al alinear sus esfuerzos, ambas empresas pretenden desarrollar soluciones sin efectivo y de minimización de daños que se adhieran a las directrices normativas.

“Estamos encantados de embarcarnos en este viaje con The Star Entertainment Group”, declaró Steve Sutherland. “Nuestro compromiso conjunto con la innovación y la excelencia no solo transformará la experiencia de juego sin efectivo, sino que también establecerá nuevos puntos de referencia en la industria para los próximos años.”

Esta asociación de sistemas de casino también explorará el desarrollo de tecnologías emergentes y futuras dentro del espacio de los casinos. A través de esfuerzos e iniciativas compartidas, The Star Entertainment Group y Konami Gaming pretenden dar forma al futuro del entretenimiento en los casinos y crear experiencias inmersivas para los clientes que no tengan parangón en la industria.

Joe Mayer, director de ventas y operaciones de sistemas – APAC en Konami Australia Pty Ltd, añadió: “En colaboración con Star Entertainment Group, en Konami estamos entusiasmados por aprovechar el futuro desarrollo tecnológico de esta asociación, ampliando la oferta de SYNKROS a un mercado más amplio.”

Los interesados en obtener más información sobre el galardonado paquete de productos SYNKROS pueden visitar www.konamigaming.com.