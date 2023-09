El sistema de gestión de casinos SYNKROS de Konami se amplía a The Queen Baton Rouge

The Queen Casino & Entertainment gestiona dos emblemáticos locales de Baton Rouge.

SYNKROS se incorporó a la nueva propiedad de The Queen Casino & Entertainment, Inc. ubicada en el centro de Baton Rouge.

Comunicado de prensa.- Con la gran apertura de The Queen Baton Rouge, el primer casino físico de la ciudad, The Queen Casino & Entertainment, Inc. ha incorporado con éxito el sistema de gestión de casinos SYNKROS de Konami Gaming, Inc.

Los jugadores pueden beneficiarse de recompensas y ventajas únicas en cada uno de los cuatro destinos propiedad de The Queen Casino & Entertainment.

Además, los miembros del equipo de The Queen Baton Rouge cuentan con el apoyo de la última tecnología de sistemas galardonada, incluyendo el sistema integral SYNKROS Título 31 / Antilavado de Dinero, la aplicación móvil para empleados Konetic y mucho más.

Terry Downey, presidente y consejero delegado de The Queen Casino & Entertainment, dijo: “El lanzamiento de la mejor tecnología de casino en su clase y recompensas de lealtad sin fisuras a través de SYNKROS ha sido parte de nuestra visión para The Queen Baton Rouge después de las exitosas instalaciones en Belle of Baton Rouge, DraftKings en Casino Queen y Casino Queen Marquette”.

“Esperamos que las atractivas recompensas y la tecnología animen a los miembros leales y a los nuevos huéspedes a explorar estos emocionantes destinos de juego y entretenimiento”, agregó.

The Queen Casino & Entertainment opera dos lugares icónicos de Baton Rouge: Belle of Baton Rouge y The Queen Baton Rouge, anteriormente Hollywood Casino Baton Rouge.

El histórico establecimiento ha presentado recientemente una amplia transformación de su marca y la finalización de un proyecto de unos 85 millones de dólares que incluye el traslado desde el río Mississippi a unas nuevas instalaciones en tierra, el aumento de la superficie total a más de 100.000 metros cuadrados y la incorporación de innovadoras ofertas de juego, restauración y entretenimiento.

Belle of Baton Rouge, el primer casino de Luisiana, también se someterá a una renovación integral y a un traslado que está previsto que finalice en 2024.

El cambio de la compañía a la última tecnología de casino SYNKROS comenzó en 2021 con DraftKings en Casino Queen en East St. Louis, Illinois; Casino Queen Marquette en Marquette, Iowa; y Belle of Baton Rouge. Cada propiedad ofrece emocionantes recompensas y beneficios a sus jugadores, que actualmente no son transferibles entre las ubicaciones.

Randy Caron, vicepresidente de ventas de sistemas de Konami Gaming, Inc. dijo: “El Queen Baton Rouge es su cuarta propiedad en utilizar un sistema SYNKROS cargado con capacidades multi-sitio. Konami está entusiasmado con la oportunidad de ampliar nuestra asociación con The Queen Casino & Entertainment, Inc., ofreciendo una increíble fiabilidad del sistema junto con un montón de herramientas para ayudarles a competir en sus mercados locales”.

“Felicitamos sinceramente a The Queen Baton Rouge por su gran apertura y esperamos seguir colaborando con ellos”, afirmó.

Los interesados en obtener más información sobre el galardonado conjunto de productos de SYNKROS pueden visitar www.konamigaming.com.