Caixa pide el bloqueo de criptomonedas en una lotería de Brasil

El banco de Brasil solicitó que el cuarteto de corredores de monedas digitales que operan en Brasil congelen los activos de una empresa de juegos de azar.

Brasil.- Caixa Econômica Federal solicitó a la Corte del Estado de Pará que bloquee las criptomonedas de una lotería. Es que, de acuerdo a lo comunicado, su titular ya habría confesado un golpe contra uno de los bancos públicos más grandes de Brasil.

Millones de reales son jugados diariamente en la red de loterías federales -las que están enroladas bajo el paraguas de Loterías Caixa en todo Brasil-, por personas que quieren competir por Mega Sena, Lotomanía y otros juegos de azar. En el Estado de Pará, al norte del país, Loteria Olho Grego fue una de las empresas que ofreció el servicio a la población de Ananindeua, en la región metropolitana de Belém.

La firma había sido habilitada por el banco brasileño mediante un proceso de licitación. Sin embargo, fue luego acusada por fraude contra Caixa y el proceso acabó con la detención de su socio. Tras la apelación, quedó en libertad para cumplir arresto domiciliario, pero la confusión sigue siendo analizada por la Justicia, según medios locales.

De acuerdo con el sitio Livecoins, el que afirma que obtuvo acceso a la solicitud de defensa de Caixa, indica que el banco solicitó el bloqueo de criptomonedas en nombre de la lotería y de su socio. Explicó que esto se debe a que aún no se han localizado los montos extraviados y el banco sospecha que pueden haber sido convertidos en monedas digitales.

“También requiere el envío de una carta oficial a los corredores de criptoactivos que se enumeran a continuación, en particular conocidos como intercambios, para bloquear las criptomonedas adquiridas por el demandado”, explicó en una nota. Y añadió: “Se entiende que el sistema puede constituir una válvula de escape para los deudores, ya que el Banco Central de Brasil no realiza la inspección y seguimiento de los cambios, por lo que el Sistema de Búsqueda de Activos del Poder Judicial no podría localizar ningún activo”.

Para efectuar el posible bloqueo de criptomonedas, Caixa solicitó que se notifique a cuatro corredores que operan en Brasil. Estos son: Binance, Mercado Bitcoin, BitcoinTrade y Foxbit.