Brasil: las casas de apuestas se resisten a la negociación directa con clubes y deportistas

Las empresas apoyaron la posición del IBJR y manifestaron su rechazo al posible cambio en el proyecto de ley, por el cual los operadores tendrán que negociar con clubes y deportistas para utilizar sus imágenes y marcas.

Brasil.- Mientras el Proyecto de Ley para la reglamentación de las apuestas deportivas en el territorio brasilero sigue su tratamiento parlamentario, la idea sobre un posible cambio en el cuerpo de la norma alarmó a las empresas operadoras.

Según trascendió, crece un movimiento que defiende la supresión de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 13.756/2018, para que la negociación de imágenes, marcas y símbolos de los clubes e instituciones deportivas deje de ser sujeta a la gestión del Gobierno Federal y procedan a ser negociados caso por caso, entre casas de apuestas y clubes. Esta iniciativa ya fue objetada por el Instituto Brasileño de Juego Responsable (IBJR) y ahora fueron las propias empresas operadoras las que salieron a rechazarla.

Bernardo Freire, socio de Wald Advogados y consultor jurídico de Betnacional, recordó que los equipos ya se benefician mucho del sector. Actualmente, los clubes están patrocinados por sitios de apuestas. Y también se benefician de la remuneración proporcionada por asociaciones comerciales firmadas por el segmento con campeonatos y entidades deportivas, como el Brasileirão, la Copa do Brasil y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En entrevista con el sitio Máquina do Esporte, Freire afirmó que este modelo de negociación individual dificultaría aún más que las empresas operen en territorio brasileño.

“Esto no existe en ningún lugar del mundo. Si es así, es mejor no regularlo. Es una enmienda a la que hay que reaccionar con preocupación ahora para que no se convierta en ley”, dijo Freire.

El Artículo 30, inciso primero, de la Ley 13.756/2018 – con las modificaciones promovidas por la Medida Provisional 1.182/ 2023 – establece que el 1,63 por ciento de los recursos recaudados de las loterías de cuota fija deben ser destinados a entidades del Sistema Deportivo Nacional, y a deportistas brasileños o vinculados a organizaciones deportivas con sede en el país, a cambio del uso por parte de las casas de apuestas de sus denominaciones, sus apodos deportivos, sus imágenes, sus marcas, sus emblemas, sus himnos, sus símbolos y similares.

En el sistema descrito anteriormente y propuesto por la Ley 13.756/2018, la parte de los recursos de apuestas destinada a servir como compensación por el uso de la imagen y conceptos similares será recaudada de manera centralizada por el Gobierno Federal, el cual será responsable de transferir a cada club y deportista la cantidad que les corresponde, cuando exista consentimiento a la explotación de sus derechos.

La exclusión de esta artículo en la norma final continuará siendo tratado en el Senado. El proyecto actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Deportes y luego deberá ingresar a la Comisión de Asuntos Económicos. Una vez que cuente con ambas aprobaciones, será el momento de proceder a su tratamiento en el recinto.

Según explican los senadores brasileños, será en este mismo mes de noviembre en que se proceda a la votación y promulgación de la ley.