Brasil: desde el Ministerio de Hacienda explicaron que no todos los juegos online estarán permitidos

El asesor especial del secretario ejecutivo de la cartera, José Francisco Manssur, afirmó que juegos como el “tigrinho” estarán prohibidos.

Brasil.- El asesor especial del secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda, José Francisco Manssur, publicó un post en su cuenta oficial de LinkedIn informando que se emitirán ordenanzas regulatorias sobre diversos temas, especialmente aquellos que aún faltan por resolver, en torno a la aplicación del esperado Proyecto de Ley 3626/26, el cual fue promulgado finalmente con el número 14.790. Según explicó el especialista, en estas ordenanzas se estipularán qué juegos están permitidos y cuáles no. Entre este segundo grupo se ubicarían el juego del “tigrinho” y las máquinas tragamonedas que utilizan jackpot.

Manssur enumeró los próximos pasos que dará el Ministerio de Hacienda en relación a la Ley 14.790 y cuáles son las prioridades que regirán el comportamiento de la cartera gubernamental. A su vez, también realizó apreciaciones personales sobre cuál debe ser el comportamiento del público apostador.

Se emitirán ordenanzas que regularán los más diversos temas, especialmente aquellos que quedan por resolver.

El equipo del ministerio y demás órganos y sectores de Gobierno entienden como prioridad las medidas de cuidado y protección a las personas.

Las personas que utilicen su “influencia” para publicitar sitios de apuestas deberán hacerlo de manera responsable, transmitiendo mensajes de acuerdo con las normas publicadas.

Los juegos permitidos estarán definidos en las reglas y los demás estarán prohibidos.

No apostar por el “vale todo”. La regulación sirve exactamente para lo contrario de esto, es decir, fijar reglas y límites.

No dudar de la capacidad del Estado para regular, monitorear y sancionar a quienes actúan fuera de las normas y causan daño a las personas.

Hace una semana, el propio Manssur ya había afirmado en su cuenta de LinkedIn que “debido a las características de los juegos que fueron aprobados en PL 3626, no hay nada que apunte a la salida de tipos de juegos con las características del juego del tigre”. El asesor agregó que “no se permitirá ningún juego que no informe claramente al apostante cuál será el valor de su premio si gana la apuesta”. “Las máquinas tragamonedas que utilicen ‘jackpot’, por ejemplo, no estarán permitidas. El juego del pequeño tigre es uno de esos”, concluyó Manssur.