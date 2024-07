Brasil: defendieron el accionar de los árbitros y del VAR ante la CPI

El ex réferi Manoel Serapião Filho afirmó que no ve «la más mínima posibilidad de que haya manipulación de resultados». Por otra parte, el ex oficial de integridad VAR de la CBF, Rômulo Meira Reis dijo haber detectado más de 200 alertas, pero que nadie lo llamó para aclararlas.

Brasil: En declaraciones a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Manipulación de Juegos y Apuestas Deportivas, el ex árbitro de fútbol Manoel Serapião Filho dijo que no creía ni sospechaba que jueces o directivos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) pudieran estar involucrados en una posible manipulación de resultados.

«No veo la más mínima posibilidad de que haya manipulación, de que el grupo de árbitros de Brasil, ni los directores de arbitraje de la CBF, que conozco, puedan inducir o practicar algún acto de desviación. Si lo hay, será una gran decepción y una gran sorpresa. Y, si la hay, le puedo asegurar, senador, que será con alguna oveja negra, lo que no contaminará al grupo», dijo Serapião, en respuesta a la pregunta de Romário sobre la posibilidad de que actualmente haya manipulación de resultados por parte de árbitros.

Serapião, ex árbitro de la FIFA, fue uno de los creadores del VAR (videoárbitro asistente) en el fútbol. En 2015, cuando trabajaba en la CBF, Serapião formó parte del grupo que llevó el proyecto de adopción del VAR a la FIFA, cuyas primeras experiencias comenzarían el año siguiente. Dijo que la calidad del VAR en Brasil aún no es la ideal, pero afirmó que el uso de esa tecnología está dando más seguridad al fútbol, ​​al corregir distorsiones y errores en las jugadas arbitrales difíciles. Serapião explicó a los senadores cómo funciona el posicionamiento de las cámaras en el campo, cuyas imágenes se utilizan en las evaluaciones del VAR.

A su vez, el ex oficial de integridad VAR de la CBF, Rômulo Meira Reis, dijo que su rol era técnico y que recibió capacitación de la FIFA y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para poder analizar sospechas de fraude en el mercado de apuestas deportivas que pudieran involucrar arbitraje. decisiones. Según él, entre 2017 y 2022 fueron más de 200 alertas de denuncias o sospechas de manipulación de juegos las que fueron analizadas.

«El rol de oficial de integridad es un nuevo rol, creado por una deliberación de la FIFA, en el que cada asociación miembro (en el caso de Brasil, la propia CBF) debe designar una persona para verificar posibles irregularidades entre lo que sucedió en el campo versus lo que estaba sucediendo en el mercado de apuestas deportivas. Aquí en Brasil conocemos específicamente el tema de las casas de apuestas, que son como anunciantes convencionales. Hoy el boom publicitario viene de las casas de apuestas, como antes de los fabricantes de automóviles, como antes de los grandes grandes almacenes», dijo Rômulo.