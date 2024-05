Betsul nombró a Marcos Assunção como nuevo embajador de marca

El ex futbolista se suma al equipo de deportistas embajadores de la empresa.

Brasil.- La casa de apuestas Betsul sumó al ex futbolista brasileño Marcos Assunção como nuevo embajador de marca. El ex jugador de la selección representará a Betsul por 12 meses. Como parte de la alianza, Assunção colaborará con la difusión del operador, que también patrocina el programa de RedeTV “Qualé, Moré?”, donde el ex futbolista participa.

Assunção, que además de representar a su país, jugó en Santos, Flamengo y Palmeiras, también tuvo pasos por el AS Roma de Italia y Real Betis de España.

El ex futbolista se suma al equipo de deportistas embajadores de la empresa. Con su incorporación, Betsul reúne a una variedad de atletas multicampeones, como Camille Rodrigues (nadadora paralímpica que ostenta el récord brasileño en los 400 metros estilo libre), Clodoaldo Silva (nadador, medallista paralímpico), Dedé Macedo (paraciclista y triatleta), y Jakson Follman (ex futbolista, sobreviviente del accidente aéreo de Chapecoense en 2016). La empresa también firmó una alianza con el cantautor Carlinhos Brown durante el carnaval 2024.

En tanto, a principio de año, Betsul presentó la campaña publicitaria “Bet do Bem” (apuesta del bien), en pos de promover su campaña “Jogo do Bem” (juego del bien). A través de esta iniciativa, la empresa transfiere un porcentaje de cada apuesta realizada en su plataforma a distintas entidades inscriptas en el programa.

La campaña está acompañada por un video promocional protagonizado por los embajadores multicampeones de la marca.

Entre las organizaciones beneficiadas por Jogo do Bem está la Asociación Deportiva para Personas con Discapacidad (ADD), que se dedica a promover el desarrollo de las personas con discapacidad a través de un enfoque integrado, que involucra deporte, educación y formación profesional, en forma gratuita.