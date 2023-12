Betsul crea una herramienta para promover el juego responsable

El operador Betsul lanzó la iniciativa “Juego Consciente” donde ofrecerá herramientas para crear un entorno responsable.

Brasil.- El operador brasileño Betsul creó una herramienta llamada “Juego Consciente” con el fin de promover el juego responsable en su plataforma online. La iniciativa brindará a los usuarios la capacidad de establecer límites personalizados de juego y bloqueos de seguridad.

Fernando Garita, CEO de Betsul, transmitió: “Sabemos que la diversión es la esencia de las apuestas, pero que también es necesario promover una experiencia de juego consciente y saludable”. Por eso, fuimos más allá del entretenimiento, cuidando el bienestar de nuestros usuarios y elevando el estándar de la industria de las apuestas online”.

Además, Garita destacó que “iniciativas pioneras como el ‘Juego Consciente’ de Betsul son tan importantes y reflejan nuestro compromiso de invertir en tecnologías de punta para crear un entorno seguro y transparente para todos sus usuarios”.

La iniciativa ofrece al usuario cuatro herramientas. En la sección “Mis actividades”, los jugadores podrán visualizar estadísticas, tiempos de apuestas y una representación gráfica del historial de la cuenta en los últimos siete días, 30 días o 12 meses. Además, en la sección “límites de depósito”, se podrá ajustar en cualquier momento la cantidad de dinero disponible para hacer sus apuestas.

Por medio de la herramienta “período de descanso”, el usuario podrá fijar un tiempo de cierre de sus sesiones de juego. Durante el plazo fijado, el jugador no podrá acceder a su cuenta y no recibirá contacto desde Betsul. El proceso es irreversible, pero todas las apuestas y transacciones realizadas anteriormente se mantendrán, aunque no se podrán ver hasta que finalice el período de descanso. También, el usuario podrá solicitar el cierre permanente de la cuenta.

Incertidumbre por la votación del Proyecto de Ley 3626/23 en Brasil

Luego de su aprobación en el Senado, el Proyecto de Ley 3626/23 que reglamenta las apuestas deportivas en Brasil regresó a la Cámara de Diputados, donde los ediles deberán analizar los cambios introducidos. Entre ellos, la inclusión o no, en la norma de los juegos online. El relator del proyecto, diputado Arthur Lira, adelantó que la intención de incluir los casinos virtuales en el texto final de la propuesta lo que podría llevar a que varios legisladores se opongan y traben el tratamiento parlamentario.

