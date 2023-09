Argentina: advierten por el crecimiento de las apuestas online en jóvenes en edad escolar

Un colegio de Mendoza advirtió que los alumnos acceden a estos sitios desde la propia escuela a través de sus teléfonos. La respuesta oficial.

Argentina.- Desde hace poco más de cuatro meses, Mendoza habilitó las casas de apuestas online. Se trata de plataformas sin restricciones horarias y con diversidad de ofertas. También con una característica: el anonimato y reserva total de los apostadores. Pero ese negocio trajo un problema: los adolescentes ingresaron al mundo de las apuestas, a pesar de las medidas de restricciones por edad. La tendencia crece y preocupa. Por eso una escuela de Godoy Cruz alertó a los padres por los riesgos que observan al interior del colegio.

“Hemos observado con preocupación que cada vez son más los alumnos que utilizan sus teléfonos celulares para realizar apuestas en plataformas online. Tomamos conocimiento de casos en los que han llegado a poner en juego importantes sumas de dinero, que comienzan extrayendo de sus billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá, etc.). Estas acciones no pueden ser permitidas en una institución escolar, por lo que los momentos de reflexión, llamados de atención y sanciones están comenzando a suceder”, advirtieron desde un colegio situado en Godoy Cruz.

El comunicado enviado por el colegio de la localidad de Godoy Cruz.

Ante esta denuncia, José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza, advirtió que “es un consumo más de los consumos problemáticos que hay hoy en día. Es un problema circunscripto a algunas escuelas, sobre todo a un sector de nivel socioeconómico determinado, de medio para arriba”.

“Estamos trabajando, lo abordamos como el resto de los consumos problemáticos. Y tiene que ver con la educación que proponemos que tienen que tener los chicos. Tienen acceso a cosas que no tenían y desde temprana edad, sobre todo cuando les ponemos un dispositivo en la mano. El vehículo de todo esto es el teléfono. Se soluciona solo con educación de la familia y la escuela como contención”, indicó el funcionario.

Como parte de las soluciones, Thomas propuso a los padres no entregar celulares a edades que no correspondan, llamó a “hacerse cargo” de lo que ocurre en las redes sociales de sus hijos y qué hacen con sus dispositivos, a no usar el teléfono como un “chupete electrónico” ni creer que es una herramienta de seguridad, “cuando mal usado es una herramienta de inseguridad”.

“Esto se empieza a solucionar con un diálogo en la mesa padres con sus hijos. Empezar a ver en qué están gastando la plata los chicos. No le tiremos todos los problemas a la escuela, es imposible que la escuela resuelva este nivel de problemas”, concluyó.

