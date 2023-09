Las plataformas que operan en Mendoza se comprometen con controles para evitar el acceso a menores

El IPJyC de Mendoza también trabaja para prevenir el juego online de menores.

Argentina.- Con un mapa del juego en expansión gracias al desembarco del juego online en el territorio mendocino, tanto el ente regulador del juego de la provincia, como las plataformas que operan en Mendoza, potencian su trabajo en pos de asegurar que los apostadores lo hagan de manera responsable y los menores no puedan acceder a las páginas.

El medio local Diario Uno habló con representantes de dos de las tres empresas que ya funcionan en Mendoza acerca de la preocupación del acceso de menores a las páginas. Por ahora las plataformas operativas en la provincia son Super7, Betwarrior, bplay, mientras se espera que se sumen otras dos (Codere y Rushbet).

Roxana Crisafulli, del área de Marketing de Súper 7 dijo acerca de la problemática: “El instituto (IPJyC) es el que regula, controla, y nosotros brindamos todo lo necesario para un juego seguro; de ahí que es imposible que un menor de edad acceda a nuestros juegos en línea, excepto que lo haga desde el celular de su papá o su mamá”

En este sentido, Crisafulli alertó a los adultos a “ser responsables y aplicar claves o bloqueos en sus aparatos por donde juegan para que nadie pueda ingresar por ellos”.

De todos modos, en el caso de este sitio de juegos de azar su fuerte sigue estando en los casinos físicos: “La mayoría de nuestros clientes son conocidos, nos movemos con clientela en el sur de Mendoza, con el objetivo de acortar las distancias y que nuestro cliente que puede venir solo los fines de semana al casino, también pueda jugar desde su celular o computadora algún día de la semana”.

Acerca del juego clandestino al que puede acceder un joven menor de edad, Crisafulli le dijo a Diario Uno: “Hacemos campañas a nuestros jugadores para difundir estrategias como la de tener claves en sus celulares para que los menores no ingresen, recomendamos controlar las horas de celular de sus hijos, porque sabemos que esto ocurre”.

A su vez, pidió que “el Estado también pueda brindar atención a jóvenes o padres que ya están involucrados en el problema para ayudarlos, porque todo puede ocurrir cuando te manejás en la ilegalidad”.

La referente de Súper 7 explicó que justamente el IPJyC licitó para que en internet también se legalice el juego, y de este modo empezar a acabar con las operaciones clandestinas.

Entre las medidas que exigió el Gobierno y que celebró Crisafulli se encuentra la exclusión a personas que tienen actitudes de juego compulsivo, excluirla por un día, un mes o hasta un año, que aplica para todas las plataformas legales.

En ese sentido, explicó: “Eso está bueno porque es como si siendo menor vas a un kiosco a comprar alcohol y no te venden, pero te vas al de la vuelta y sí lo hacen”, y agregó que el juego de azar “existe desde siempre y no hay que demonizarlo o prohibirlo sino regularlo; Súper 7 quiere generar trabajo, crecer, pero no a costa de hacerle un daño a la sociedad, eso no le conviene a nadie”.

Por su parte, desde Betwarrior, que trabajan para lanzar su aplicación móvil en Mendoza, le dijeron al diario mendocino: “Tenemos controles, cruzamos datos, tenemos prevención de juego compulsivo, tenemos alertas de comportamiento, pagamos en tiempo y forma, no engañamos, no dejamos que ingresen menores y pagamos impuestos que son importantes para el Estado. Distinto es jugar en un sitio ilegal que no tiene controles, que no se preocupa por los excesos ni por el ingreso de menores, que no paga impuestos y no sabés si va a pagar el premio”.

“Los controles son fundamentales y necesitamos que el Estado los refuerce; estamos trabajando para que eso pase y hacemos denuncias todos los días, así como cuando salen notas en los medios promocionando casas de apuestas ilegales”, sostienen desde Betwarrior y aclaran que los sitios legales de juego en Argentina “son los que tienen dominio .bet.ar, el resto son ilegales”.

Además de las plataformas, desde el gobierno también trabajan con el foco puesto en prevenir el juego en menores. Desde organismos oficiales, tanto la DGE como la Justicia de Familia o el Instituto de Juegos y Casinos, aseguran no haber recibido hasta ahora denuncias, pedidos de auxilio ni llamados de atención acerca del acceso de menores de edad a los juegos de azar que se ofrecen en internet. No obstante, son conscientes de que esto ocurre –aunque no de forma generalizada- y que es una amenaza en un futuro inmediato.

“Siempre se nos adelanta un poco la realidad, entonces ese saber popular, digamos, que circula, todavía no llega como demanda”, reconoció la psicóloga Gabriela Álvarez, jefa del programa Juego Responsable del IPJyC del Gobierno de Mendoza.

“Juego Responsable nace a causa del juego clandestino, mucho antes del surgimiento del juego online, toda la promoción y prevención está abocada en las salas de juego físicas. De todas formas, en las plataformas online legalizadas sí se dan mecanismos de prevención y protección, además del contacto directo con el programa de Juego Responsable, pero todavía no hemos recibido una demanda de atención de parte de un adolescente o un adulto responsable del menor en riesgo”, admitió la funcionaria.

En su rol como profesional, la psicóloga brinda una serie de sugerencias o recomendaciones para los papás y así evitar que ese menor que ingresa al juego de azar como una diversión más, mañana no termine padeciendo la ludopatía.

“Es necesario estar atentos a las alertas, revisar el contexto, qué actividades tiene ese niño o adolescente además de la escuela, cuánto tiempo pasa solo o con adultos, y si está con adultos, qué hacen esos adultos porque estamos en una era de pantallas donde los adultos también pasamos mucho tiempo al teléfono”, describió Gabriela Álvarez.

La profesional luego agregó: “Hay conductas, sobre todo en la adolescencia, que se dan por arrastre, socialmente, si otros lo hacen por qué yo no, pero después se debe ver caso por caso, qué ocurre en el contexto familiar, social y económico de ese niño; y consultar a un profesional”.

