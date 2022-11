Arena Fantasy suma a un ex entrenador de fútbol brasileño como embajador

Vanderlei Luxemburgo es un ex entrenador de la Selección Brasileña.

Vanderlei Luxemburgo se convirtió en la nueva cara del popular fantasy game.

Brasil.- El ecosistema del juego online gana terreno en la industria de los juegos de azar. En este marco y para empujar su posicionamiento, ahora un fantasy game sumó a un nuevo embajador.

El ex entrenador de la Selección Brasileña y del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo se convirtió en la nueva cara de Arena Fantasy. Se trata de un proyecto concebido en un formato que la compañía define como disruptivo, que promete ser el entretenimiento para los amantes del fútbol en Brasil.

El juego requerirá de cada usuario conocimientos y experiencia sobre el fútbol para establecer estrategias. La premisa del juego será vencer a los oponentes, a fin de alcanzar importantes premios.

“El proyecto Arena Fantasy me convenció al instante. Por su dinámica y el formato innovador de la disputa entre los jugadores, prevalece el que tiene mayor capacidad para entender y aplicar las estrategias, enfocándose en el entretenimiento y la competitividad. También se me mostró todo el proyecto social que comprende Arena Fantasy además de la aplicación. Este conjunto de factores me hizo aceptar el reto de ser el embajador”, declaró “Pofexô”.

“La carrera de Vanderlei Luxemburgo no necesita comentarios y trae logros y récords que marcaron una generación. Es una figura siempre adelantada a su tiempo, estratega, revolucionaria y victoriosa, que personifica como nadie el viaje del héroe. Todo esto simboliza lo que queremos y pensamos para nuestra plataforma: revolucionar la forma de entretenimiento del fútbol en Brasil”, remarcó Wilder Brito, director y cofundador de Arena Fantasy.