Apuestas online en Brasil: el Estado de Paraná afirma que Loterj incumple el fallo del STF

La Lotería de Río de Janeiro está inhabilitado de acreditar empresas para operar de manera nacional, pero según el estado paranaense hace caso omiso a la disposición judicial.

Brasil.- La Fiscalía del Estado de Paraná informó al Supremo Tribunal Federal que la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj) no cumple con la medida cautelar emitida por el ministro André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendió la operación nacional de empresas de apuestas acreditadas por la lotería estatal carioca. La decisión también exigía la geolocalización de los apostantes. El estado de Paraná sugiere a Mendonça establecer una multa diaria de R$ 50.000 (USD 8.400) para obligar al cumplimiento de la decisión.

En el documento presentado ante la Corte Suprema, el Estado de Paraná reaccionó a la afirmación de Loterj de que Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) no puede imponer el “bloqueo de geolocalización” y que, por lo tanto, no tendría control sobre la oferta virtual de productos de lotería por sus entidades acreditadas, ya sea dentro o fuera de los límites territoriales del Estado de Paraná. El Estado de Paraná es amicus curiae en el proceso, es decir, un tercero que proporciona información en el proceso.

Según el Estado de Paraná, Loterj fue notificado de la decisión el 2 de enero y tuvo cinco días para cumplir con la orden judicial, la cual expiró el 9 de enero. “Han transcurrido otros 14 días desde la fecha límite y la entidad todavía no ha cumplido la orden, en una clara afrenta a este Tribunal Supremo Federal”, dice el documento.

El Estado de Paraná dice que es posible realizar bloqueo territorial y así lo ha hecho. Además, destacó que la implementación de herramientas de geolocalización no requiere la intervención técnica directa de las autoridades públicas, ya sea de Loterj o Lottopar. Según el Estado de Paraná, la responsabilidad de la adopción de tecnologías recae enteramente en los operadores.

“Por tanto, la alegación de dificultades técnicas en la implementación de estos mecanismos es infundada, siendo completamente incompatible con la realidad práctica y los recursos tecnológicos actualmente disponibles”, dice el texto. “Tales acusaciones constituyen un intento de ganar tiempo y posponer el cumplimiento de la decisión judicial”, añade el escrito.

El 2 de enero, el ministro André Mendonça emitió una medida cautelar y suspendió la operación nacional de apuestas de contrapartida que habían sido realizadas por empresas acreditadas por Loterj. Por lo tanto, las casas de apuestas acreditadas por Loterj no pueden ofrecer el servicio fuera del territorio de Río de Janeiro. El amparo será puesto a análisis de los demás ministros en un pleno virtual del 14 al 21 de febrero de 2025. Loterj ya presentó un recurso de apelación, pero fue desestimado.