A cuánto asciende la cifra de sitios de apuestas ilegales bloqueados en Brasil

Actualmente sólo 76 empresas cuentan con autorización para operar.

Brasil.- Desde octubre de 2024 a la fecha, la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda, ya ordenó el bloqueo de 9.600 sitios de apuestas ilegales en Brasil. Actualmente, sólo 76 empresas están autorizadas a operar en el país.

De este total, 70 recibieron la autorización por parte de la SPA, mientras que las otras seis consiguieron la posibilidad de seguir operando por orden judicial. Cada una de las empresas puede, a su vez, operar tres marcas diferentes.

La primera lista de bloqueo, con más de 2 mil dominios, fue enviada el 11 de octubre a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). La segunda lista, con 1.443 dominios, se envió el 31 de octubre.

En diciembre, el Ministerio de Hacienda y Anatel formalizaron un Acuerdo de Cooperación Técnica (ACT) para acelerar y optimizar el bloqueo de sitios web ilegales de apuestas. La medida, según Hacienda, tiene como objetivo “crear un flujo rápido y directo de información entre instituciones, reduciendo los costos operativos y fortaleciendo la supervisión en el sector”.

Sin embargo, según reconocieron desde la propia Anatel, existen muchas dificultades para aplicar las restricciones.

La superintendente de Supervisión de Anatel, Gesilea Fonseca Teles, advirtió que el uso de VPN por parte de los usuarios para enmascarar su ubicación y evitar el bloqueo de sitios web podría debilitar las acciones llevadas adelante por la agencia.

“La VPN establece una conexión cifrada entre el usuario y el servidor VPN y luego no sabes dónde está ese usuario. Entonces, si este usuario se conecta a una VPN en el extranjero, por ejemplo, los proveedores de comunicación aquí no saben que está en Brasil. Y está físicamente en Brasil, pero virtualmente no está. Es una forma de eludir una orden de bloqueo”, explicó.

Gesilea Fonseca Teles también destacó que el rápido cambio de nombres de sitios web ilegales y la limitación de Anatel a una lista cerrada elaborada por el Ministerio de Hacienda dificultan las acciones de la agencia, ya que el bloqueo sólo puede extenderse a nuevos sitios web después de que el ministerio haya actualizado la lista. “Los propios sitios ilegales pueden cambiar sus nombres. Entonces hoy lo que es ABC Bet, mañana cambia a ABCD Bet. Hacen un cambio de una letra en su sitio web y Anatel trabaja con una lista cerrada que nos envía el Ministerio de Hacienda”.

La superintendente explicó que Anatel no tiene injerencia sobre los proveedores de servicios de traducción de dominio público, llamados DNS, y los proveedores de redes de distribución de contenidos, CDN, como Google y Cloudflare. En este sentido, Foseca Teles defendió modificaciones al Marco Civil de Internet (Ley 12.965) para otorgar a Anatel facultades para monitorear, regular y aplicar sanciones a las empresas responsables de servicios que permitan la conectividad.

“Precisamente para ampliar las competencias de Anatel. Tenemos que poder llegar a los DNS, tenemos que poder llegar a los CDN para tener una acción más fuerte y una competencia de supervisión sobre lo que está sucediendo en el mundo de las apuestas. Tal como está la delimitación legal, no tenemos esta competencia”.