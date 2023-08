Abogados de Río de Janeiro discuten la regulación de apuestas deportivas

La conferencia se lleva a cabo mientras el Gobierno Federal trabaja para monitorear esta práctica.

Brasil.- Días después de que el Gobierno Federal publicó la Medida Provisional 1.182/2023 que regula las apuestas deportivas, y que se abriera así el plazo para que el Congreso evaluara la normativa, el Consejo Seccional de Río de Janeiro del Colegio de Abogados de Brasil (OABRJ) organizó un evento para debatir esta la actividad.

En la apertura del evento, el presidente de la Comisión Especial de Derecho de Deportes, Loterías y Espectáculos de la OABRJ, Paulo Horn, destacó que el enfoque en la tributación de las apuestas deportivas es una solución inteligente, “ya que los intentos de prohibirlas no han sido efectivamente fructíferos”.

“El modelo de prohibición que viene de la ley de faltas penales, pasando por la prohibición de los casinos en 1946, no pudo alcanzar su objetivo, que era prohibir los juegos de azar en el territorio nacional. Muy al contrario, debido a la evolución tecnológica estamos jugando en la palma de nuestras manos y con el mundo entero. Y no es sólo por el impuesto. La regulación del juego genera empleo, ingresos y trae seguridad jurídica”, garantizó.

En respuesta a este escenario, desde la entidad retomaron que el texto formulado por el Ejecutivo Federal, los instrumentos de recaudación provendrán de las tasas e impuestos sobre los ingresos de las casas de apuestas, y el monto se destinará a las áreas de seguridad pública, educación básica, clubes deportivos y acción social. Además, la norma establece establece que las empresas deben promover acciones informativas y preventivas para sensibilizar a los jugadores y prevenir la ludopatía.

DE la apertura también participaron Filipe Alves Rodrigues, integrantesde la Comisión Especial de Derecho de Deportes, Loterías y Espectáculos de la OABRJ; y Cátia Veloso, del Instituto Compliance Rio (ICRio). Para tratar la propuesta del Gobierno y traer un panorama histórico, el panel posterior contó con la secretaria ejecutiva del Ministerio de Deportes, Juliana Picoli Agatte, quien profundizó sobre las expectativas con el reglamento.

“El objetivo de regular este mercado es, por un lado, el tema de la tributación, que es importante para permitir que las monedas se queden aquí, para que no tengamos un proceso de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionado con esta discusión. Ligado a esto, el atractivo de este mercado, en qué medida será competitivo y regulado, permitiéndonos o no migrar de lo no regulado a la legalidad. Y el foco central en la discusión de la manipulación de resultados”, dijo.

Por otro lado, el integrante de la Comisión Especial de Ley de Deportes, Loterías y Espectáculos de la OABRJ, Udo Seckelmann, cuestionó que si bien la MP es positiva en cuanto a combatir el mercado gris, al bloquear sitios web, prohibir patrocinadores y proveedores de servicios servicios a casas de apuestas sin licencia en Brasil, existe la dificultad de implementar estas herramientas. “Portugal y Francia, que tienen regulaciones relativamente maduras, son incapaces de combatir el mercado gris”, precisó

Asimismo, se desplegó un panel sobre el ecosistema ideal de apuestas. El mismo estuvo integrado por el abogado Witoldo Hendrich Junior; el Ejecutivo de Relaciones Gubernamentales y Desarrollo de Negocios de Gaming Laboratories International Brasil, Valter Delfraro Junior; y el miembro del comité organizador Leandro Pamplona.

A su vez, en la mesa sobre apuestas deportivas y protección del fútbol brasileño, se discutió el patrocinio de apuestas en equipos de fútbol, ​​la necesidad de representantes de las empresas de apuestas deportivas en Brasil, la presencia de jugadores en la manipulación de resultados y la competitividad con el mercado.

Filipe Alves Rodrigues señaló que la salud mental, incluida la ludopatía, debe ser una bandera social. Por tanto, consideró que este es un ámbito en el que lo público y lo privado deben prestar atención y actuar de forma conjunta.

“Desde mi punto de vista, el Gobierno, como promotor de políticas públicas, debería preocuparse más por el tratamiento de la coacción. Sin embargo, el sector privado puede actuar para corregir la ausencia del sector público. Cuando este no sea capaz, o no tenga pleno conocimiento para atender estos temas, el sector privado puede crear, de manera reglada, programas que ayuden con el tema de la salud mental”, señaló.

Mientras tanto, el consultor de eSports Victor Targino señaló que la legislación pendiente aún debe ser discutida ampliamente, ya que debe haber un consenso entre los sectores. Aseguró que hay mucho que discutir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista práctico y cómo van a lograrlo y permitir un funcionamiento fluido y fluido por parte de los operadores, sin que los clubes dejen de ganar con la explotación de su imagen.

Completaron la mesa la oficial de cumplimiento de la apuesta de Galera, Paula Nunes Fernandes; el abogado del BNDES y miembro del ICRio, Tiago Lezan; el jefe de Asuntos Jurídicos Generales de SAF Botafogo, Jonas Decorte Marmello; así como la coordinadora de cumplimiento de Vasco SAF, Clarisa Arteiro; y, de forma virtual, el profesor y director jurídico de la Asociación Nacional de Juegos y Loterías, Pietro Cardia Lorenzoni.

