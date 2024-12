Bloqueo a plataformas ilegales en Brasil: Anatel volvió a pedir que se amplíen sus competencias

La superintendente de Supervisión de la Agencia, Gesilea Fonseca Teles, reiteró el pedido de que el organismo cuente con mayores facultades a fin de garantizar el correcto bloqueo de los sitios ilegales.

Brasil.- Durante la audiencia de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Apuestas, Gesilea Fonseca Teles, superintendente de Supervisión de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), afirmó que para que el marco regulatorio de las apuestas deportivas sea efectivo, es necesario sacar del mercado a las empresas que no cumplen con las reglas. En este sentido defendió la ampliación de las facultades legales de Anatel para fortalecer la supervisión y las sanciones al sector.

Según Fonseca Teles, las actividades para bloquear los sitios de apuestas irregulares siguen las directrices definidas por el Ministerio de Hacienda. Existe un procedimiento de comunicación entre los organismos, formalizado a través de un convenio de cooperación, donde la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) envía el listado de sitios para que los proveedores puedan bloquearlos.

“Desde octubre de 2024, Anatel ya bloqueó más de 8.560 sitios de apuestas ilegales. ¿Y cómo funciona este bloqueo? El Ministerio de Hacienda nos envía una lista de sitios web que deberían bloquearse. Anatel, en posesión de esta lista, informa los proveedores que brindan acceso a Internet. ¿Quiénes son estos proveedores? Se trata de proveedores de internet móvil, que conocemos como teléfonos móviles, y proveedores de internet fijo. ¿De cuántos proveedores estamos hablando? Son más de 21 mil proveedores”, explicó la funcionaria sobre la envergadura del proceso del que forman parte.

Fonseca Teles explicó que no es responsabilidad de Anatel bloquear sitios web, sino comunicar a los proveedores la decisión del ministerio de interrumpir el funcionamiento de la página. “Con todo este procedimiento que adopta Anatel, no podemos tener interferencias en la red de los operadores. Lo que hacemos es simplemente comunicar una decisión que no es de nuestra competencia”, explicó.

Vulnerabilidades

La funcionara de Anatel advirtió que el uso de VPN por parte de los usuarios para enmascarar su ubicación y evitar el bloqueo de sitios web podría debilitar las acciones de Anatel.

“La VPN establece una conexión cifrada entre el usuario y el servidor VPN y luego no sabes dónde está ese usuario. Entonces, si este usuario se conecta a una VPN en el extranjero, por ejemplo, los proveedores de comunicación aquí no saben que está en Brasil. Y está físicamente en Brasil, pero virtualmente no está. Es una forma de eludir una orden de bloqueo”, explicó.

Gesilea Fonseca Teles también destacó que el rápido cambio de nombres de sitios web ilegales y la limitación de Anatel a una lista cerrada elaborada por el Ministerio de Hacienda dificultan las acciones de la agencia, ya que el bloqueo sólo puede extenderse a nuevos sitios web después de que el ministerio haya actualizado la lista. “Los propios sitios ilegales pueden cambiar sus nombres. Entonces hoy lo que es ABC Bet, mañana cambia a ABCD Bet. Hacen un cambio de una letra en su sitio web y Anatel trabaja con una lista cerrada que nos envía el Ministerio de Hacienda”.

En este sentido, la relatora de la CPI, la senadora Soraya Thronicke, afirmó que Anatel está “secando el hielo” al avanzar con el bloqueo de sitios que con sólo maniobras muy sencillas pueden volver a estar online al día siguiente, evadiendo los controles.

“Las VPN no son ilegales, pero pueden cambiar solo un punto, una letra, y seguir con la misma plataforma, continuando con otro nombre. Es algo que nos impresiona mucho, suelo decir que estamos intentando cambiar el neumático con el coche en marcha y llegamos muy tarde. Porque ya están a años luz de nosotros”, afirmó.

Jurisdicción

La jurisdicción de Anatel se limita a realizar notificaciones a los proveedores de telecomunicaciones. El organismo es incapaz, por ejemplo, de llegar, en términos legales, a los agentes del ecosistema digital, como las redes sociales o las propias plataformas de apuestas online.

La superintendente explicó que Anatel no tiene injerencia sobre los proveedores de servicios de traducción de dominio público, llamados DNS, y los proveedores de redes de distribución de contenidos, CDN, como Google y Cloudflare. En este sentido, Foseca Teles defendió modificaciones al Marco Civil de Internet (Ley 12.965) para otorgar a Anatel facultades para monitorear, regular y aplicar sanciones a las empresas responsables de servicios que permitan la conectividad.

“Precisamente para ampliar las competencias de Anatel. Tenemos que poder llegar a los DNS, tenemos que poder llegar a los CDN para tener una acción más fuerte y una competencia de supervisión sobre lo que está sucediendo en el mundo de las apuestas. Tal como está la delimitación legal, no tenemos esta competencia”.

Además, la funcionaria agregó: “Es importante que pueda haber una modernización del Marco Civil de Internet para que tanto el proveedor de conexión a Internet como los responsables de otros servicios que permitan la conectividad y los proveedores de aplicaciones de Internet puedan ser considerados civil y administrativamente responsables si desobedecen las órdenes judiciales y, lo más importante, órdenes administrativas”.

En este escenario, la senadora Soraya Thronicke informó que ya recibió el borrador de este proyecto, sin embargo, estudia la posibilidad de negociar con el Ejecutivo para que el cambio se realice a través de una medida provisional.

“Carlos Manuel Baigorri (presidente de Anatel) entregó este borrador de anteproyecto, pero también discutimos, con el ministro Fernando Haddad, para decidir si toma una medida provisional, sería una manera más rápida. Porque el proyecto realmente lleva mucho tiempo», destacó la senadora sobre cómo se podría implementar el cambio de facultades de Anatel.