Santa Cruz: clube pernambucano anuncia Bet dá Sorte como patrocinador master para 2025

Em 2025, o tricolor vai disputar o Pernambucano, Copa do Nordeste e Brasileirão da Série D.

Pernambucano.- O Santa Cruz anunciou a operadora de apostas esportivas Bet dá Sorte como o patrocinador master para a temporada 2025. O clube pernambucano, que ficou sem calendário na maior parte deste ano, terá mais compromissos no ano que vem. O valor do acordo entre o time e a empresa não foi divulgado.

De acordo com o ge, além de a marca de apostas estampar o uniforme tricolor, também estão previstas uma ações de marketing do novo patrocinador. Em 2025, o Santa vai disputar a fase preliminar da Copa do Nordeste, e ainda o Campeonato Pernambucano e Campeonato Brasileiro da Série D.

Foto: Divulgação/Santa Cruz

O tricolor começou o ano de 2024 com a assinatura do contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte até o final da temporada. Em parceria com a empresa, promoveu a Corrida do Povo, no mês de setembro, em Recife (PE).

Dentro de campo, este ano, o tricolor não conseguiu avançar na fase preliminar da Copa do Nordeste, sendo eliminado já em janeiro. O Santa Cruz chegou à final do Pernambucano, mas perdeu para o rival Sport nos pênaltis. Com isso, o time encerrou o seu calendário no mês de março.

O repórter Márcio Canuto é um dos embaixadores da Bet dá Sorte. A empresa é parte do grupo Empresas da Sorte, que opera títulos de capitalização e sorteios. Entre as companhias do grupo, segundo o Poder360, estão o Alagoas dá Sorte, Amazonas dá Sorte, Bahia dá Sorte, Capixabacap, Goiás dá Sorte, Carimbó dá Sorte, Pernambuco dá Sorte e São Paulo dá Sorte, que somam mais de 40 mil pontos de venda.

Ainda segundo o Poder 360, a Bet dá Sorte firmou uma parceria com a casa de apostas Pixbet no mês de agosto. As empresas protocolaram em conjunto o pedido de licença no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, sendo um dos mais de 200 pedidos de plataformas de iGaming que se inscreveram para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil.

Veja também: Outorgas para sites de apostas: 71 empresas solicitantes tiveram a concessão aprovada