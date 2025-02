Novos slots no mercado: Indigo Magic, GAMOMAT e King Show Games divulgam cronograma de lançamentos para março

As empresas fazem parte do Bragg Gaming Group, que deve, ao todo, lançar seis slots no próximo mês.

Comunicado de imprensa.- O Bragg Gaming Group divulgou um cronograma com os próximos lançamentos de seus estúdios de iGaming. O Indigo Magic, GAMOMAT e King Show Games vão colocar no mercado um novo slot de cada empresa na primeira quinzena do mês de março.

O primeiro jogo a ser lançado será o Paddy’s Pooches, da Indigo Magic, no dia 4 de março. O novo slot charmoso possui tambores em cascata repleto de cachorrinhos adoráveis ​​que só querem brincar com os jogadores. O iGame tem um formato de grade de 5×5, RTP de 96,19% e volatilidade média.

No jogo, os apostadores devem buscar seis ou mais símbolos iguais em qualquer lugar da grade. Os símbolos podem criar vários combos vencedores com multiplicadores crescentes. Paddy, o duende, irá ajudá-lo adicionando símbolos correspondentes aleatórios às suas rodadas e recompensando-o com jogos grátis e mega multiplicadores de até 200x.

O segundo lançamento do cronograma é o Fancy Fruits Flaming Link, da GAMOMAT. A novidade é um verdadeiro deleite para os fãs de slots frutados aprimorados com Flaming Link, uma nova mecânica que não deixa ninguém com frio. Os jogadores poderão conferir esse caça-níquel a partir de 6 de março.

Fancy Fruits Flaming Link tem um RTP 96,12%, grade no formato 5×3, com cinco linhas de pagamento e volatilidade média. No game, orbes de fogo iniciam três respins reconfiguráveis ​​com a grade dividida em quatro zonas de posição aleatória. Zonas preenchidas com orbes com valor em dinheiro multiplicam os valores dos orbes pelo multiplicador de zona. Preencha todas as posições da grade para um prêmio ultrabônus de 5.000x a aposta atual. Dois mini-recursos opcionais diversificam a jogabilidade e oferecem chances de aumentar ainda mais suas vitórias.

Já o estúdio King Show Games produziu o 888 Empress, com previsão de lançamento para 13 de março. O jogo apresenta uma jovem monarca asiática que pode recompensar consideravelmente seus jogadores. Este título de grade em expansão começa com um formato de 3x4x6x4x3 e pode ser expandido até 9x10x12x9x9.

O slot tem um RTP de 95%, linhas de pagamento que vão de 888 até 88888 e uma volatilidade alta. Os rolos podem se expandir aleatoriamente em qualquer rodada e aumentar o número de formas de vencer. A grade interna menor paga 5x mais do que a grade principal. O recurso hold and respin é jogado em vinte rolos de posição única, nos quais aparecem símbolos pegajosos de dinheiro instantâneo e jackpot.

O Bragg Gaming Group tem outros produtos para colocar no mercado no decorrer do mês de março. Devem ser lançados ainda os jogos Great Grizzly, pela GAMOMAT, no dia 18; Bad Bass: Cash Towers, pela Indigo Magic, no dia 20; e Almithy Pegasus: Connect & Collect, pelo Atomic Slot Lab, no dia 25.

