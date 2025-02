Nadia Popova, EGT Digital: “Nosso objetivo é nos consolidarmos como um dos principais players do país”

EGT Digital estreia no SBC Summit Rio 2025 com planos ambiciosos para o mercado brasileiro.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista exclusiva ao Focus Gaming News, Nadia Popova, Diretora de Receita e VP de Vendas e Marketing da EGT Digital, compartilha detalhes sobre a recente licença para operar no Brasil, a participação da empresa no SBC Summit Rio 2025 e os planos de expansão na América Latina.

A EGT Digital obteve recentemente uma licença para fornecer seus produtos de software no Brasil. O que pode nos dizer sobre essa conquista?

Sim, é isso mesmo! A EGT Digital agora é uma fornecedora licenciada de software para o Brasil. Isso significa que podemos oferecer aos operadores locais o nosso vasto portfólio de soluções de jogos, que atualmente inclui mais de 120 títulos de slots desenvolvidos internamente.

Com um design chamativo, mecânicas envolventes e recursos de bônus fascinantes, tenho certeza de que esses jogos irão chamar a atenção dos jogadores brasileiros, que rapidamente os colocarão entre seus favoritos.

A EGT Digital estará presente no SBC Summit Rio 2025. O que mais espera desse evento?

Essa será a nossa primeira participação no SBC Summit Rio, um dos maiores e mais importantes eventos da indústria de iGaming. A feira nos permitirá encontrar operadores, reguladores e especialistas do setor na região, além de mostrar como podemos contribuir para o crescimento dos seus negócios.

Nosso principal foco nesta edição será fortalecer ainda mais a presença da nossa marca no Brasil. Nosso objetivo é nos consolidarmos como um dos principais players do país – uma posição que já ocupamos em diversas jurisdições ao redor do mundo, onde o nome da EGT Digital é sinônimo de qualidade impecável.

Acredito que alcançaremos esse objetivo aqui também, graças ao nosso amplo portfólio de produtos, desenvolvidos para se alinharem perfeitamente aos gostos e preferências do público brasileiro.

Além disso, o SBC Summit Rio será uma oportunidade valiosa para obtermos insights sobre o mercado local e as expectativas dos operadores e jogadores, permitindo que continuemos aprimorando nossos produtos.

No final do ano passado, a EGT Digital também anunciou que recebeu autorização para operar como fornecedora no Peru. Pode nos contar um pouco sobre o processo de adequação às regulamentações de cada mercado, já que a empresa atua em diversas regiões do mundo?

Para que uma empresa seja bem-sucedida, além de oferecer produtos e serviços de alta qualidade, é essencial cumprir todas as exigências regulatórias dos mercados em que atua. Somente quando todas essas condições são atendidas, a empresa tem o necessário para expandir sua presença em escala global.

A obtenção da licença para o mercado regulado do Peru é uma conquista importante, da qual temos muito orgulho. Esse resultado foi possível graças ao trabalho incansável da nossa equipe, garantindo que todos os principais produtos da EGT Digital estejam agora disponíveis para os operadores peruanos – incluindo a plataforma de iGaming X-Nave, o Gaming Aggregator e o conteúdo de cassino.

Estou confiante de que essa licença, assim como a do Brasil, permitirá não apenas explorar todo o potencial dos nossos produtos nesses dois países, mas também impulsionar nossa expansão na América Latina, consolidando e fortalecendo nossa posição como um dos principais fornecedores de iGaming na região.

O portfólio de jogos da EGT Digital conta com mais de 120 títulos de cassino. Como vocês desenvolvem jogos personalizados que realmente conectam com os jogadores e os fazem voltar a jogar?

Acredito que o segredo do sucesso do nosso conteúdo está na sua grande diversidade. Em nosso portfólio, todo tipo de jogador pode encontrar algo que se encaixe no seu perfil, seja um fã de slots clássicos ou alguém que prefira jogos do tipo crash ou cascata, que estão em alta no momento.

Além disso, realizamos pesquisas contínuas para entender as preferências dos usuários das nossas soluções de jogos. Dessa forma, conseguimos aprimorar constantemente nossas ofertas e proporcionar aos jogadores uma experiência cada vez mais envolvente.

Em quais eventos a empresa estará presente nos próximos meses?

A EGT Digital participará de diversas feiras e exposições em 2025. O próximo evento no nosso calendário, após o SBC Summit Rio, será o Irish Gaming Show, que acontecerá no início de março. Em seguida, estaremos em Cape Town para apresentar nossas últimas inovações no SiGMA Africa.

