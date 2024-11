Mr. Jack Day: Bragantino promove ativações em parceria com o patrocinador mrJack.bet

As ações foram feitas durante rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

São Paulo.- O Red Bull Bragantino e o seu patrocinador master, a operadora de apostas esportivas mrJack.bet, promoveram ativações para os torcedores do clube paulista no dia do jogo do clube contra o São Paulo, na quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida foi no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

As ações do Mr. Jack Day começaram já na terça-feira (19), com uma festa na Casa Red Bull Bragantino, um espaço dedicado aos fãs do time. O DJ Cutz animou o “esquenta” para o jogo do dia seguinte. O evento contou com a presença de embaixadores da casa de apostas e customização de camisas oficiais do clube.

Na ocasião ainda houve distribuição de brindes para os sócios-torcedores que são membros do Programa de Recompensas. Para os demais fãs do Massa Bruta, ficou disponível um simulador de pênaltis com óculos de realidade virtual.

No dia do jogo, o mrJack.bet montou uma estrutura em frente à loja do time para ponto de encontro da torcida no pré-jogo. Lá também aconteceu a distribuição de brindes, como copos e bucket estilizados.

As ativações seguiram durante o intervalo da partida, com quatro sócios-torcedores que foram sorteados para participar de desafios no campo e receberam prêmios. Os fãs do time foram selecionados através do Red Bull Bragantino Experience.

O resultado da partida não foi como desejado para a torcida. O Massa Bruta empatou com o São Paulo por 1×1 e terminou a 34ª rodada do Brasileirão 2024 em 18º na tabela, na zona de rebaixamento.

