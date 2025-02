Mistura de inovação e nostalgia: TaDa Gaming apresenta Fruity Wheel, sua nova aposta em slots

Fruity Wheel combina símbolos tradicionais e novas mecânicas em sua proposta para o mercado de slots.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming segue sua abordagem de “clássico com um toque moderno” com o lançamento de Fruity Wheel. O novo jogo, com cinco cilindros, três linhas e 243 formas de ganhar, traz de volta símbolos tradicionais, como os Lucky 7s, melancias e laranjas, ao mesmo tempo, em que oferece novas oportunidades de vitória com os Royals.

Combinando recursos tradicionais com elementos inovadores, Fruity Wheel se destaca no mercado. O jogo apresenta Diamond Wilds, uma Lucky Wheel com multiplicadores generosos e Expanding Wilds nas Rodadas Grátis, que prometem manter os jogadores atentos desde o primeiro giro.

O destaque do jogo é a Lucky Wheel, que pode ser ativada ao obter três Diamond Wilds. Os multiplicadores variam entre 2x, 3x, 5x, 7x, 10x e até 17x, além de oferecer a chance de acessar as Rodadas Grátis. Quando acionadas, as Rodadas Grátis garantem oito giros gratuitos e, durante a rodada, os multiplicadores podem chegar a 27x ou 37x. Além disso, a Lucky Wheel pode ser reativada com apenas um Diamond Wild.

A TaDa aposta em uma Lucky Wheel dinâmica, onde uma roda interna de Expanding Wilds pode transformar aleatoriamente símbolos na tela, cobrindo até três posições por vez e aumentando os ganhos. O design do jogo também chama atenção, com gráficos envolventes e elementos de humor, como as correntes que seguram os Wilds e os holofotes que iluminam as vitórias.

Sean Liu, Diretor de Gestão de Produto da TaDa Gaming, comentou: “A TaDa é conhecida pelos seus slots emocionantes, mas Fruity Wheel levou essa experiência a outro nível ao aumentar a expectativa para os bônus das Rodadas Grátis. Temos confiança de que essa combinação entre o estilo clássico das máquinas de frutas e novas formas inovadoras de ganhar vai agradar a todos os tipos de público.”

Disponível em mais de 25 idiomas e com suporte para mais de 100 moedas, Fruity Wheel será lançado oficialmente em 5 de fevereiro de 2025.