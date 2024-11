Mega-Sena pode pagar um dos maiores prêmios da história nesta quinta-feira (7); veja o valor

As apostas podem ser feitas até às 19h. Sorteio começa às 20h.

São Paulo.- Nesta quinta-feira (7) acontece o sorteio do concurso 2.794 da Mega-Sena, que pode pagar R$140 milhões (USD 28 milhões) aos acertadores das seis dezenas. Se houver vencedor, o prêmio será um dos 10 maiores da história, excluindo a Mega da Virada.

O sorteio será às 20h, em São Paulo, e apostas para o concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e informar o número do cartão de crédito.

A probabilidade de ganhar no concurso varia conforme o número de dezenas e o tipo de aposta. Para a aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 5, a chance de ganhar é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.