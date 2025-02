Mais slots para os brasileiros: Zitro Digital anuncia entrada no mercado regulamentado do Brasil

Os apostadores brasileiros terão acesso a jogos de sucesso da companhia, como a série Fu Frog.

A desenvolvedora de jogos de cassino online Zitro Digital anunciou a entrada no mercado regulamentado do Brasil. Com a empresa passando a atuar no país, os jogadores brasileiros passam a contar com mais opções de slots nas plataformas locais.

Os apostadores brasileiros terão acesso a jogos de sucesso da companhia, a exemplo da popular série Fu Frog. De acordo com a Zitro, a chegada ao Brasil representa um importante passo na estratégia de expansão na América Latina.

O COO da Zitro Digital, José Javier Martí, comentou sobre a novidade: “O Brasil é um dos mercados regulamentados mais promissores do mundo e temos orgulho de fazer parte desse desenvolvimento emocionante. O potencial aqui é imenso, e estamos comprometidos em oferecer uma gama diversificada de conteúdo localizado e de alta qualidade para atender aos gostos e preferências dos jogadores online brasileiros”.

“Nosso foco é adaptar nossos jogos ao contexto local, garantindo que respeitamos as preferências culturais e ao mesmo tempo contribuímos para o crescimento responsável do setor”, acrescentou Martí.

“Este lançamento marca um passo significativo em nossa expansão na América Latina e reforça nosso compromisso em oferecer experiências inovadoras e envolventes aos jogadores em mercados globais regulamentados”, concluiu o executivo.

A Zitro Games foi fundada no ano de 2007, por Johnny Ortiz, com o intuito de criar jogos de videobingo para cassinos. Depois a empresa passou a produzir também caça-níqueis. Posteriormente, a companhia começou a ofertar os serviços para sites de jogos de azar.

Em 2022, após o jogo Wheel of Legends, da Zitro, ganhar o prêmio de slot do ano no BEGE Awards, Ortiz comentou sobre o objetivo de levar seus produtos para o Brasil.

“Estamos muito preparados para o Brasil, vamos trazer até, além do vídeo bingo, um novo sistema de bingo tradicional que vai revolucionar o mercado. Nosso objetivo é ser líderes de mercado como acontece em outros países”, afirmou, na oportunidade, Johnny Ortiz ao site Sector del Juego.

