Loteria, apostas e Tigrinho: 12,4% dos brasileiros recorrem a jogos de azar para complementar renda, aponta pesquisa

Mega-Sena e cassino online são as modalidades mais buscadas pelos brasileiros.

Os jogos de azar fazem parte da vida de uma parte considerável da população do Brasil. De acordo com o levantamento Consumer 360°, realizado pela consultoria NielsenIQ, cerca de 12,4% dos brasileiros recorrem a algum tipo de jogo para complementar a renda.

A Mega-Sena, a loteria federal mais popular do país, segue reinando como o jogo favorito dos brasileiros, sendo jogado por 34% dos entrevistados. Outras modalidades tradicionais, como rifas, bingos e jogo do bicho, também continuam procuradas pelos moradores do país.

Entretanto, um dado de destaque é o crescimento do “Jogo do Tigrinho”, termo genérico usado para caça-níqueis online, sendo o Fortune Tiger o mais conhecido dessa modalidade. Os slots estão em segundo na preferência geral das pessoas entrevistadas pela pesquisa, correspondente a 20%, porém são o mais jogado por aqueles que estão altamente endividados.

No ranking da preferência dos brasileiros, as rifas aparecem em terceiro (14%), seguidas por jogo do bicho (10%), apostas esportivas (9%) e bingos (5%). Outros tipos de jogos de azar correspondem a 9% dos que buscam um complemento da renda.

Os questionários do levantamento foram feitos em agosto de 2024. Os entrevistadores foram pessoalmente a 8.240 lares em cidades com mais de 500 mil habitantes. Foram ouvidas pessoas de diferentes classes sociais das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

A pesquisa Consumer 360° é realizada anualmente com o objetivo de compreender o cenário econômico da população e os impactos nos gastos nos lares do Brasil.

