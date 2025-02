Jack Smith: “SBC Summit Rio representa uma excelente oportunidade para a Sportingtech se conectar com operadores”

Executivo falou sobre a participação no evento e a expansão da empresa no Brasil.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming News, o Diretor Sênior de Vendas da Sportingtech, Jack Smith, compartilhou suas expectativas para o SBC Summit Rio e analisou as oportunidades e desafios do mercado brasileiro de apostas.

Quais são as expectativas da Sportingtech para o SBC Summit Rio?

O SBC Summit Rio representa uma excelente oportunidade para a Sportingtech se conectar com operadores que buscam navegar pelo recém-regulamentado mercado brasileiro, oferecendo uma plataforma totalmente compatível e altamente personalizável.

Esperamos um alto nível de engajamento de operadores que entendem a importância da localização e desejam aproveitar nossa tecnologia para se diferenciarem. O evento nos permitirá apresentar nossas soluções inovadoras, incluindo nossa nova interface de apostas esportivas e o poder da personalização, que já foi um grande diferencial na América Latina.

Para tornar isso realidade, nossa Estação de Personalização oferecerá brindes aos participantes, refletindo o compromisso da Sportingtech com soluções sob medida, enquanto nossa Área de Apresentações ao Vivo no primeiro dia proporcionará insights exclusivos sobre como nossa plataforma impulsiona o engajamento, receita e crescimento para os operadores no Brasil e além.

A regulamentação das apostas online no Brasil alterou o cenário e gerou grandes expectativas. Quais são as primeiras impressões do mercado nesses primeiros dias de vigência da Lei 14.790?

A implementação da Lei 14.790 trouxe desafios e oportunidades. A conformidade agora é uma prioridade na estratégia de todos os operadores, e observamos uma mudança significativa na forma como as empresas abordam o engajamento e a retenção de jogadores dentro das estruturas regulatórias.

Muitos operadores estão agora em busca de plataformas que não apenas atendam aos requisitos de conformidade, mas também ofereçam soluções flexíveis para se adaptar às condições do mercado. Nossas primeiras conversas com parceiros indicam uma forte demanda por plataformas que proporcionem tranquilidade regulatória e formas inovadoras de atrair e reter jogadores.

A Sportingtech já possui a certificação para operar no Brasil. Qual a importância de ter uma validação que mostre que a empresa atende a todos os requisitos e cumpre com as regulamentações locais?

Ser uma plataforma totalmente certificada no Brasil é um marco importante para a Sportingtech. Isso reforça nosso compromisso com a conformidade, confiança e excelência operacional, garantindo que os operadores possam entrar e escalar no mercado de forma segura e sem obstáculos desnecessários.

A regulamentação no Brasil está evoluindo rapidamente, e os operadores precisam de parceiros que possam navegar por essas mudanças de forma tranquila. Nossa certificação prova que estamos não apenas prontos para o mercado, mas que estamos liderando o caminho, oferecendo uma solução estável, adaptável e à prova de futuro para os operadores no Brasil.

A empresa abriu um escritório em São Paulo no ano passado. Qual é a importância de ter uma presença física no Brasil?

O Brasil é um mercado chave para a Sportingtech, e ter uma presença local em São Paulo nos permite construir relações mais fortes com operadores e reguladores, além de fornecer suporte no terreno. O iGaming é uma indústria onde a dinâmica de mercado muda rapidamente, e estar fisicamente presente nos permite antecipar tendências, desenvolvimentos regulatórios e necessidades dos operadores.

Isso também demonstra nosso compromisso de longo prazo com o mercado brasileiro, reforçando que não estamos apenas entrando em busca de ganhos de curto prazo, mas investindo no futuro da indústria aqui.

Há outros mercados em que a empresa está buscando expandir?

A América Latina continua sendo um foco importante para nós. À medida que os marcos regulatórios se desenvolvem nessas regiões, a Sportingtech está pronta para apoiar os operadores com soluções localizadas, compatíveis e personalizáveis. Fora da América Latina, seguimos explorando oportunidades em mercados emergentes regulamentados onde nossa tecnologia pode oferecer aos operadores uma vantagem competitiva.

Há três meses, a Sportingtech introduziu sua nova interface de apostas esportivas. Qual tem sido o feedback até agora sobre essa mudança?

A resposta tem sido extremamente positiva. Os operadores apreciaram o nível de controle e personalização que agora possuem, permitindo criar experiências de apostas sob medida que atendem à base de jogadores. Nosso recurso renovado de Apostas Rápidas, o controle aprimorado de histórico de apostas e os eventos personalizáveis foram particularmente bem recebidos.

Quais são os planos da empresa para o resto do ano? Qual o principal objetivo estabelecido?

Nosso foco principal para 2025 é apoiar os operadores na América Latina, garantindo que lancem rapidamente, operem sem problemas e cresçam com sucesso. Continuaremos a aprimorar nossas soluções de apostas esportivas e cassino, adicionando novos recursos e parcerias estratégicas que ofereçam aos operadores uma vantagem competitiva.

Um destaque importante é nossa parceria inovadora com a Incentive Games, que traz soluções Free-to-Play, oferecendo aos operadores uma maneira inovadora de adquirir e engajar jogadores, especialmente devido às restrições regulatórias no Brasil relacionadas a bônus. Além disso, estamos expandindo nossa presença em toda a América Latina, fortalecendo nossas equipes locais e aprofundando nosso compromisso em fornecer tecnologia de ponta que impulsione o crescimento sustentável para nossos parceiros.