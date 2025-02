Sportingtech apresentará soluções iGaming personalizáveis ​​e compatíveis no SBC Summit Rio

O SBC Summit Rio acontecerá de 25 a 27 de fevereiro no Rio de Janeiro.

Comunicado de imprensa.- As operadoras que buscam uma plataforma iGaming personalizável que impulsione um crescimento excepcional devem visitar a Sportingtech no estande B550 durante o SBC Summit Rio, que acontecerá de 25 a 27 de fevereiro de 2025 no Riocentro, Rio de Janeiro. A plataforma totalmente compatível da Sportingtech combina recursos de personalização incomparáveis ​​com foco em capacitar as operadoras para terem sucesso no Brasil e em toda a América Latina, refletindo a dedicação da empresa à localização e à inovação.

Como uma plataforma totalmente certificada no Brasil, a Sportingtech se estabeleceu como um parceiro confiável para operadoras que navegam nas complexidades deste mercado recentemente regulamentado. A localização está no centro de sua estratégia e diferencia a Sportingtech de outros fornecedores de plataformas, com recursos adaptados para melhorar o envolvimento dos jogadores e o potencial de receita em diversos mercados latino-americanos.

A personalização é outro diferencial importante. As apostas esportivas recentemente reinventadas da Sportingtech capacitam as operadoras com ferramentas como eventos personalizados e designs focados nos jogadores, proporcionando maior envolvimento e maior GGR. Enquanto isso, a plataforma de cassino de primeira linha da empresa oferece jogos exclusivos, conteúdo novo e navegação intuitiva, garantindo uma experiência tranquila para os jogadores e, ao mesmo tempo, impulsionando a aquisição e a retenção.

A parceria da Sportingtech com a Incentive Games fortalece ainda mais o seu portfólio ao fornecer às operadoras ferramentas de aquisição inovadoras. À luz das restrições regulatórias sobre bônus no Brasil, a integração das soluções Free-to-Play da Incentive Games oferece uma alternativa poderosa para atrair e engajar jogadores. Esta colaboração estratégica ressalta o compromisso da Sportingtech em fornecer soluções personalizadas que capacitem as operadoras a prosperar no mercado brasileiro e outras regiões.

Os visitantes do Stand B550 também poderão experimentar as inovações da Sportingtech através da sua estação de personalização dedicada. Após o enorme sucesso e demanda do SBC Summit Latinoamérica em Miami, os participantes do Rio terão a oportunidade de personalizar canecas, etiquetas de bagagem, etiquetas de treinamento e carregadores portáteis. E além disso, uma nova área de apresentação contará com conteúdo exclusivo transmitido ao vivo, proporcionando insights mais profundos sobre como as soluções da Sportingtech permitem que as operadoras alcancem crescimento e sucesso nos mercados competitivos da América Latina.

“A Sportingtech tem orgulho de estar na vanguarda da inovação em iGaming na América Latina” disse Jack Smith, Diretor Sênior de Vendas da Sportingtech. “Nosso foco em conformidade, localização e

a personalização nos permite fornecer soluções sob medida que capacitam as operadoras a prosperar no Brasil e além. O SBC Summit Rio é a plataforma perfeita para demonstrar como ajudamos as operadoras a maximizar o crescimento e desbloquear todo o seu potencial neste mercado dinâmico.

