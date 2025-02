Eduardo Aching: “É essencial para a Konami tornar seu conteúdo acessível a novos operadores no Brasil”

Vice-presidente de operações internacionais de jogos da Konami Gaming destaca os objetivos da empresa e os produtos em exibição no SBC Summit Rio 2025.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming News, o vice-presidente de operações internacionais de jogos da Konami Gaming, Eduardo Aching, fala sobre a estratégia da empresa para o mercado brasileiro e os destaques que levará ao SBC Summit Rio 2025.

Qual será o principal foco da exposição?

O principal objetivo da Konami no SBC Rio é conectar-se com operadores de iGaming—tanto os já estabelecidos quanto novos parceiros em potencial—interessados em oferecer conteúdos confiáveis de slots aos seus usuários.

Como vocês estão se preparando para o SBC Summit Rio e o que esperam alcançar no evento?

A nossa equipe da Konami está a agendar reuniões com operadores brasileiros de iGaming, além de receber visitas espontâneas durante o evento. O objetivo do SBC Rio é consolidar ainda mais a Konami como um fornecedor de entretenimento confiável para o recém-regulamentado mercado de iGaming no Brasil e fornecer aos operadores licenciados do país informações detalhadas sobre nossa oferta completa de jogos online.

K-Pow! Pig é um grande lançamento para a ICE 2025. Podemos esperar vê-lo no SBC Summit Rio 2025?

Sim, K-Pow! Pig será um dos destaques no SBC Summit Rio, dando continuidade ao impulso vindo da ICE Barcelona. Como estamos entrando oficialmente neste mercado pela primeira vez em 2025, a Konami dará ênfase ao seu portfólio completo de conteúdo para iGaming—que inclui desde clássicos consagrados como China Shores e African Diamond, até sucessos atuais como All Aboard e Dragon’s Law Fortune.

Quais são os desafios da empresa para os próximos meses?

Neste momento, é essencial para a Konami tornar seu conteúdo acessível a novos operadores no Brasil que possam ter interesse. A minha equipa e eu já iniciamos a construção de relações com operadores brasileiros de iGaming, e há muito espaço para crescimento.

A Konami tem a vantagem de já possuir uma presença forte no Brasil, graças à sua divisão de entretenimento digital da KONAMI GROUP CORP., que é extremamente popular entre os consumidores. A marca Konami é amplamente reconhecida no Brasil e está associada a produtos de alta qualidade e conteúdo excepcional.

Como a divisão da KONAMI GROUP responsável por jogos e tecnologia para cassinos, a Konami Gaming pretende expandir essa reputação para o setor de jogos de cassino no Brasil, estabelecendo novas parcerias com os operadores de iGaming em ascensão no país.