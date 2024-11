Concurso 2.793 da Mega-Sena: prêmio está acumulado em R$ 127 milhões

A Mega-Sena é o jogo lotérico mais popular do Brasil.

São Paulo.- O concurso 2.792 não teve ganhador do prêmio principal e o sorteio seguinte, previsto para a noite desta terça-feira (5), está acumulado em R$ 127 milhões (USD 22 mi). Os interessados em adquirir os bilhetes do jogo lotérico pode ser feita até as 19h. O próximo concurso será feito no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados na última extração, na sexta-feira (1º), foram: 16 – 22 – 33 – 34 – 49 – 59. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 119 pessoas acertaram cinco números e cada um vai ganhar cerca de R$ 68 mil. Houve também 10.706 apostadores que conseguiram quatro acertos e cada um deve receber pouco mais de R$ 1 mil.

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, as cartelas do jogo lotérico mais popular do país podem ser adquiridas em casas lotéricas, no formato físico, e também na modalidade virtual no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), ou através do internet banking para clientes do banco. Uma aposta simples custa R$5.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo o banco estatal.

