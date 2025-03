Uma prática muito comum entre plataformas de iGaming estrangeiras é o concessão de bônus grátis de cadastro para jogadores que se inscrevem em algumas casas de apostas. Também conhecida como bônus de boas-vindas, essa modalidade de bonificação também ocorria no Brasil até 2024, quando as primeiras normas da regulamentação do setor começaram a entrar em vigor no país. Com isso, já não é mais possível encontrar bônus de cadastro em plataformas de jogos de azar no Brasil pois essa forma de atrair clientes é proibida pela legislação atual.

Entretanto, mesmo sem bônus de cadastro, as plataformas de apostas e cassino online ainda podem conceder outras bonificações para engajar os jogadores, com bônus gratuitos em outros momentos, quando as empresas decidem lançar promoções temporárias.

Neste artigo, vamos conhecer algumas das principais empresas de iGaming que atuam legalmente no Brasil e lançam promoções de bônus grátis para os inscritos em suas plataformas virtuais.

Conheça algumas das casas de aposta com bônus de cadastro

Como explicado anteriormente, não é permitido no Brasil que as casas de apostas disponibilizem bônus de cadastro, segundo a Lei Federal Nº 14.790/2023. Mas isso não é empecilho para que essas empresas concedam bonificações em outros momentos.

Entre as casas de apostas que disponibilizam bônus aos clientes, destaca-se a Superbet, uma das primeiras plataformas do setor a conseguir a licença federal para operar no país. A companhia de iGaming tem, entre suas promoções, as opções mais populares que são a SuperMúltipla e o Superspin.

A SuperMúltipla é ativada quando o jogador monta uma múltipla de, no mínimo, três entradas de odd 1.35. Nesse cenário, os ganhos são aumentados em 5%. Quanto mais entradas na múltipla, o bônus é maior, podendo chegar a 150% do dinheiro investido inicialmente.

O Superspin é um outro tipo de bonificação que pode ser concedida aos apostadores. Ele consiste em um sorteio de um prêmio que pode ser “Jackpot”, “Giros Grátis”, “Super Giros Grátis”, “Apostas Grátis” e “Super Aposta Grátis”. Essas premiações ficam disponíveis para uso em até 72 horas.

Outra casa de apostas muito popular entre o público brasileiro é a Esportes da Sorte. Essa empresa disponibiliza diversas promoções para os clientes, como odds aumentadas para partidas específicas e cashback em alguns jogos de cassino online que pode chegar a 15%.

Ver também: Dicas de apostas esportivas

Uma promoção que pode atrair muitos usuários da Esportes da Sorte é o “Cashback da Madrugada”, que é válido para todos os usuários que realizarem jogadas nos slots “Bruno’s Vegas Gold Blitz”, “Gate of Olympus”, “Jetx”, “Gold Blitz”, “Crazy Time” e “Dragon Tiger”, desde que sejam no horário das 1h às 5h.

Esse bonificação é apenas para quem, ao final desse período, tiver mais perdas do que ganhos. Esses usuários poderão receber de volta até 10% dos valores perdidos, desde que não ultrapassem R$ 5 mil.

Segundo o regulamento do Cashback da Madrugada, estão aptos aqueles jogadores que fizerem um mínimo de 20 partidas nesse horário de começo da manhã e tenham um saldo de perdas acima de R$ 10. O valor do cashback pode variar de 5% a 10%.

Outras opções de bets com bônus de cadastro

Outra bet que fornece bônus para quem já cadastrado na plataforma é Vbet. A companhia é outra das que conquistou a licença federal para explorar jogos online no Brasil. A empresa investe em dezenas de promoções diferentes para os clientes, com muitas delas sendo temporárias, por isso é interessante que os jogadores fiquem atentos à página de promoções da operadora para não perder as oportunidades.

Entre as ferramentas para reter os jogadores, estão o programa de fidelidade, em que determinadas apostas contam pontos que podem ser trocados por créditos para apostas futuras.

Na Vbet, também são ofertados os torneios, que se tratam de uma espécie de competição entre os usuários. Para participar, basta acumular pontos ao jogar determinados jogos. Quanto mais entradas são feitas, maiores as chances de ganhar créditos na conta e subir no ranking entre os usuários. Além disso, existe a funcionalidade das odds aumentadas para partidas esportivas específicas e ainda cash back em certos eventos.

Uma das mais populares do país, a Bet365 também é uma das casas de apostas que operam legalmente no Brasil e também possui uma diversidade de bônus para reter os clientes. No caso dessa empresa, um dos principais atrativos é o “Acumulador Aumentado 100%”, que é uma ferramenta que aumenta os ganhos em apostas múltiplas.

Para essa funcionalidade, basta ir somando entradas de no mínimo odd 1.10. A múltipla pode ser montada com 2 seleções até mais de 20 mercados. Quanto mais entradas, maior o bônus, que vai de 2,5% até 100%. Há um limite de R$ 500 mil de premiação para uma aposta vencedora, mesmo que a combinação das odds supere esse número.

A Bet365 tem ainda outros atrativos como a “Aposta Aumentada”, a “Oferta de Pagamento Antecipado” e a “Garantia de Abandono no Tênis”.

Outra operadora de apostas com um grande número de clientes no Brasil é a Betano, que é patrocinadora oficial das principais competições de futebol do país, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

A Betano oferta diferentes tipos de promoções aos usuários, incluindo cotações aumentadas, ou “SuperOdds”, e a “Aposta Turbinada”, que consiste em um bônus disponibilizado para uma aposta múltipla que contiver ao menos três seleções, desde que elas sejam de, no mínimo, odd 1.50 e que somadas formem um odd mínima de 5. Os ganhos máximos para esse bônus são de R$ 25 mil.

Outra funcionalidade interessante da Betano é o “Bônus Acumulador”, que é semelhante ao “Aposta Turbinada”, mas é válido apenas para três esportes: futebol, tênis e basquete. Nessa promoção, o bônus depende do número de seleções, sendo que todas devem ter uma odd mínima de 1.50. Para a promoção, são válidas múltiplas a partir de duas seleções para basquete e tênis e três entradas para o futebol. Os ganhos vão crescendo gradualmente de 3% nas apostas mínimas até 70% de bonificação sobre os ganhos com múltiplas de mais de 14 seleções.

Ver também: Melhores sites de apostas online de futebol

Como funciona uma aposta ganha com o bônus de cadastro

Considerando que no Brasil, não há aposta ganha com bônus de cadastro, simplesmente por essa bonificação não ser permitida, é imprescindível pesquisar sobre as possibilidades legais das ofertas de bônus no país antes de se inscrever em uma casa de apostas.

Após compreender o que são os bônus em plataformas de apostas, é interessante saber como aproveitar esse benefício. Primeiro é importante ficar atento às regras para receber o bônus, esses requerimentos ficam disponíveis para consulta nos sites.

Em geral, os bônus disponibilizados para os clientes já cadastrados exigem odds mínimas e algumas vezes valores máximos de aposta. Também é comum especificar em qual esporte, evento ou jogo de cassino, além de se seria entrada simples ou múltipla, em que é permitido usar o bônus.

Outro detalhe importante para se atentar é o prazo para apostar com o bônus, na maior parte das vezes eles ficam disponíveis por alguns dias. É interessar conhecer também o rollover, que é o valor mínimo que se deve apostar para desbloquear o saque do bônus, já que é possível apostar apenas uma parte da bonificação recebida. Às vezes o rollover pode ultrapassar o valor do bônus, necessitando que o apostador invista mais do que ganhou gratuitamente.

No caso de uma aposta que é ganha com um bônus para quem já tem cadastro, o valor correspondente é creditado na carteira do usuário e passa a ser um valor comum que pode ser usado normalmente.

As condições para os bônus são determinados pela casa de apostas, o usuário não pode opinar sobre essas especificações. Por outro lado, o jogador não é obrigado a usar a bonificação, podendo simplesmente ignorar a aguardar que esses valores extras expirem. É possível ainda pedir para a plataforma cancelar o bônus.

A principal vantagem de se apostar com bônus é que não se perde nada ao fazer entradas com esse dinheiro virtual.

Como identificar uma casa de aposta pagando no cadastro

De acordo com o Ministério da Fazenda, o impedimento para que sejam ofertados bônus quando um usuário se inscreve em uma plataforma de iGaming tem como objetivo reforçar o jogo responsável, ou seja, preservar os apostadores ao evitar o jogo compulsivo e também o endividamento excessivo, já que no passado existiam bônus de boas-vindas que podiam chegar até R$ 500 caso fosse depositada essa mesma quantia na plataforma.

Por conta da legislação, não será possível encontrar uma casa de aposta pagando no cadastro, porém é muito comum que as empresas disponibilizem bônus ao longo do ano, para que os usuários apostem com essas bonificações e consigam se divertir, e, se forem bem-sucedidos com esse saldo especial, possam sacar os valores sem problemas.

Então quando se recebe um bônus promocional, é recomendado ler os termos e condições para compreender melhor como funciona essa ferramenta. O usuário deve ver no regulamento da promoção como é o rollover, quais os valores mínimos a serem apostados, quais modalidades de jogos que podem ser utilizados e possíveis retornos.

Assim como nas entradas comuns, os bônus também devem ser usados com responsabilidade, aproveitando as oportunidades, mas sem cair em excessos.

Ver também: Como ganhar sempre nas apostas esportivas