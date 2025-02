Camarote Salvador: operadora H2bet será patrocinadora do evento de Carnaval

A empresa de apostas vai proporcionar uma área de flash tattoo e um espaço de jogos para animar os foliões.

Bahia.- A operadora de apostas esportivas e jogos de cassino online H2bet será uma das patrocinadoras do Camarote Salvador, uma das mais tradicionais festas do período carnavalesco da capital baiana. Em 2025, o evento completa 25 anos de existência e os foliões poderão aproveitar shows musicais e outras atrações entre a quinta-feira (27) o dia e 4 de março.

O evento deve contar com diversas atrações para o público, incluindo músicos nacionais e internacionais. “Conectamos o Carnaval, a alegria da capital baiana e empresas que possuem e se conectam com os mesmos valores que os nossos. E também pensamos em ativações que vão agregar à vivência, transformando a folia em um marco inesquecível”, disse Luciana Villas Boas, CEO da Premium Entretenimento, empresa responsável pelo Camarote Salvador.

A festa vai acontecer em diferentes palcos. As principais apresentações musicais serão no Palco Praia, que vai receber artistas como Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Carlinhos Brown, Leo Santana, Péricles e Marina Sena.

A H2bet vai estrear no evento este ano e será responsável pelo palco Salvador Club. O local receberá atrações musicais como Alok, Vintage Culture, Mochakk, Blond:ish e Fatboy Slim. A empresa de apostas vai proporcionar uma área de flash tattoo, em que o folião escolhe uma das imagens pré-selecionadas e de rápida execução para eternizar o momento na pele. A companhia de iGaming também preparou um espaço de jogos para animar os frequentadores da festa.

“Para a H2bet, ser patrocinador do Camarote Salvador reforça a visão da empresa, de oferecer entretenimento de forma responsável, com segurança e inovação”, comentou Ueltom Lima, o CEO do Grupo H2.

A H2bet é uma das cerca de 170 plataformas de apostas esportivas que operam legalmente no Brasil. No caso da empresa do Grupo H2, a licença concedida pelo Ministério da Fazenda é de caráter definitivo.

Além do apoio às festividades carnavalescas, a empresa também investe no esporte. No início do ano, a H2bet fechou uma parceria com o Atlético-MG. Esse é o maior patrocínio máster da história do clube mineiro. O acordo é válido por três temporadas.

A casa de apostas deve pagar R$ 60 milhões (USD 9,7 mi) por ano, totalizando R$ 180 milhões (USD 29,2 mi) ao final do acordo, podendo chegar a R$ 200 milhões (USD 32,4 mi) caso sejam cumpridas metas previstas no contrato. A H2bet vai estampar o espaço de maior destaque das camisas de jogo dos times masculino e feminino do Atlético, além dos uniformes de treino.

