Booming Games firma parceria estratégica com a World Star Betting para expandir atuação na África

Produções da empresa passarão a ser disponibilizados na plataforma da operadora.

Comunicado de imprensa.- A Booming Games anunciou uma nova parceria com a World Star Betting, uma operadora global de rápido crescimento, para fortalecer sua presença no mercado africano. A colaboração permitirá que os produtos da Booming Games sejam disponibilizados no site e no aplicativo móvel da World Star Betting em países como Lesoto, Malawi, Uganda, Zâmbia, Namíbia e Congo.

A iniciativa representa um avanço significativo no setor de jogos na África, ampliando a oferta de caça-níqueis envolventes e adaptados ao perfil dos jogadores locais. Entre os títulos que estarão disponíveis estão sucessos como Burning Classics, Buffalo Hold and Win Extreme, Cash Pig e TNT Bonanza, conhecidos por seus gráficos de alta qualidade, trilhas sonoras imersivas e mecânicas inovadoras.

Solomon Godwin, chefe da África na Booming Games, destacou a importância da parceria para o crescimento da empresa na região.

“A parceria com a World Star Betting apresenta uma oportunidade incrível para a Booming Games continuar a fornecer sua experiência de jogo excepcional e incomparável para jogadores em toda a África. Esta colaboração permitirá que a Booming Games expanda seu alcance e mantenha o entretenimento envolvente e de alta qualidade que se tornou uma marca registrada de sua marca, garantindo que os apostadores na África tenham acesso ao que há de melhor em jogos online.”

Vladimir Davidovic, Diretor de Desenvolvimento de Produtos do World Star Group, também celebrou o acordo.

“Estamos muito animados em lançar o Booming Games em nossa plataforma de apostas em todas as nossas jurisdições. Sabemos que isso agregará valor às nossas ofertas e tornará nosso produto ainda mais atraente para nossos clientes.”