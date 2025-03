BigBet: BIG Brazil lança nova plataforma de apostas esportivas e cassino online

A BIG Brazil é detentora da marca Caesars Sportsbook no país.

A BIG Brazil é um grupo econômico que atua no setor de iGaming e é o detentora da marca Caesars Sportsbook no país. A empresa é uma das que recebeu do Ministério da Fazenda a licença definitiva para operar jogos online em território nacional. Após a aquisição da autorização, a companhia anunciou o lançamento de sua nova plataforma de apostas esportivas e cassino online, a BigBet.

“Desde a nossa fundação, a BIG Brazil sempre teve uma visão ousada e de longo prazo para o mercado brasileiro regulado. Já era uma vontade do grupo ter também uma marca própria e agora, com a BigBet, damos mais um passo estratégico”, disse Rodrigo Cariola, fundador da BIG Brazil.

“Estamos confiantes de que essa nova operação terá grande apelo e consolidará a BIG Brazil como referência no mercado brasileiro”, complementou Márcio Mansour, diretor de operações da empresa.

Empresas de apostas já movimentam quase 1% do PIB do Brasil

O mercado de apostas esportivas e jogos de cassino online é um dos que mais cresce no Brasil. Principalmente com a regulamentação do setor, a tendência é de expansão. De acordo com especialista da indústria ouvidos pelo Brazil Economy, a estimativa é de que o setor de iGaming movimenta R$ 100 bilhões por ano (USD 17 bi), o equivalente a quase 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, de R$ 10,9 trilhões (USD 2 tri), registrado em 2023.

Os profissionais da indústria de jogos ouvidos pelo Brazil Economy também estimam que todo o ecossistema do setor, que envolve publicidade, tecnologia, contabilidade, entre outras áreas, empregam de 150 mil a 200 mil pessoas direta e indiretamente no Brasil.

Outros dados interessantes sobre o crescimento das apostas foram divulgados pela H2 Gambling Capital, empresa de consultoria do setor de jogos. De acordo com um levantamento da empresa, o Gross Gaming Revenue (GGR) na América Latina foi de US$ 23 bilhões (R$ 135 bilhões) em 2024, um aumento de 38% em relação aos índices de 2019. O Brasil é responsável por 57% do GGR total do continente.

