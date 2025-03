BetConstruct faz sucesso no SBC Rio 2025 com inovações revolucionárias e portfólio icônico

BetConstruct apresentou novas ferramentas e parcerias no SBC Rio 2025, reforçando sua atuação no setor de iGaming.

Comunicado de imprensa.- A BetConstruct celebrou com sucesso sua participação no SBC Summit Rio 2025, realizado entre os dias 26 e 27 de fevereiro. Durante o evento, a empresa apresentou o seu portfólio, destacando sua visão para o futuro do iGaming e seu papel no próximo capítulo de crescimento e inovação do setor.

Sete novas ferramentas promocionais para impulsionar o iGaming

No SBC Summit Rio, a BetConstruct revelou sete novas ferramentas promocionais, desenvolvidas com funcionalidades aprimoradas para atender às crescentes demandas do mercado.

The Last Battle Universe: um novo sistema de fidelidade B2B

Entre os destaques, a empresa apresentou o The Last Battle Universe, o primeiro sistema de fidelidade B2B, criado para promover engajamento, colaboração e maximizar o valor para seus parceiros. Como incentivo, novos parceiros podem receber até 100% de cashback sobre as taxas de configuração dentro do ecossistema da BetConstruct. Além disso, o sistema conta com um modelo de recompensas transparente, projetado para fortalecer o compromisso dos parceiros e impulsionar seu crescimento.

Ferramentas promocionais inovadoras e parcerias estratégicas

Durante o evento, a BetConstruct exibiu suas soluções promocionais exclusivas, como Bonus Pie, Trebuchet e Yophone, que foram desenvolvidas para aumentar o envolvimento dos jogadores e fortalecer a fidelização. Essas ferramentas ajudam a criar uma comunidade mais engajada e impulsionam o crescimento sustentável no setor.

A empresa também destacou sua parceria com a Ortak, um marketplace exclusivo de NFTs. A Ortak aprimora a experiência de jogo por meio de NFTs personalizados, oferecendo benefícios exclusivos e otimizando o desempenho dos operadores. Além disso, a solução White Label Ortak.me permite o lançamento de marketplaces de NFT personalizados, enquanto o Ortak Snowball melhora o engajamento e a lealdade dos jogadores.

Outro ponto alto foi a apresentação das soluções para operações físicas da BetConstruct, que permitem o lançamento e a expansão de casas de apostas e cassinos físicos. Com integração nativa de Sportsbook, Virtual Sports, Cassino e Cassino ao Vivo, os operadores podem oferecer apostas esportivas ao vivo e pré-jogo, além de jogos virtuais em locais físicos, maximizando o envolvimento dos jogadores e o potencial de receita.

Encerramento épico na Infinity Party

O SBC Summit Rio 2025 teve um encerramento destacado com a Infinity Party, onde a BetConstruct brilhou como patrocinadora principal do evento. A festa foi uma verdadeira celebração da energia e do sucesso do summit. Após discussões sobre o futuro do iGaming, as comemorações continuaram, marcando um final perfeito para um evento inesquecível.