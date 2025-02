Hayk Tovmasyan: “Estamos nos preparando para o SBC Summit Rio com um forte foco nos nossos jogos mais recentes”

O chefe de cassino ao vivo da CreedRoomz destacou que a empresa aposta em inovação e personalização para o mercado brasileiro.

Entrevista exclusiva.- Hayk Tovmasyan, chefe de cassino ao vivo da CreedRoomz, revelou à Focus Gaming News as novidades da empresa para o SBC Summit Rio 2025, incluindo novos show games e soluções personalizadas para o mercado brasileiro.

Como vocês estão se preparando para o SBC Summit Rio 2025?

Estamos nos preparando para o SBC Summit Rio com um forte foco nos nossos mais recentes jogos e na ampliação da nossa presença no mercado brasileiro. Nossa equipe está animada para conectar-se com operadores, explorar novas parcerias e apresentar nossas mais novas soluções de cassino ao vivo, desenvolvidas especialmente para a América Latina. Com a rápida evolução da indústria de jogos no Brasil, estamos trazendo conteúdo localizado para atender às preferências do público brasileiro.

Quais novidades a CreedRoomz levará para o evento? Qual será o foco da empresa na exposição?

No SBC Summit Rio, apresentaremos nossos mais novos shows games, Richie Wheel e Richie Roulette, que trazem uma abordagem inovadora para o entretenimento interativo. Também destacaremos nossos jogos de cassino ao vivo certificados para o Brasil, além das nossas principais soluções. Nosso objetivo é oferecer experiências personalizadas que ajudem os operadores a proporcionar momentos únicos aos jogadores.

Qual foi o feedback dos operadores sobre as inovações mais recentes: Richie Wheel e Richie Roulette?

O retorno dos nossos parceiros tem sido excelente! O Richie Wheel despertou grande interesse devido aos seus altos multiplicadores e ao formato de game show, proporcionando uma experiência emocionante. Já o Richie Roulette moderniza a roleta clássica com recursos interativos e multiplicadores surpresa, mantendo os jogadores engajados.

Quais são os principais diferenciais da CreedRoomz em um setor tão competitivo?



Nos destacamos pelo nosso compromisso com a personalização, inovação e localização. Não apenas fornecemos jogos de cassino ao vivo, mas criamos experiências adaptadas a cada operador.

Nossos principais diferenciais incluem:

Jogos de Cassino ao Vivo Certificados no Brasil – Garantindo total conformidade com as regulamentações locais.

– Garantindo total conformidade com as regulamentações locais. Show Games Envolventes – Novos formatos que mantêm os jogadores entretidos.

– Novos formatos que mantêm os jogadores entretidos. Conteúdo Localizado – Salas temáticas brasileiras, crupiês nativos e experiências alinhadas à cultura do país.

Veja também: Sportingtech e CreedRoomz anunciam parceria para aprimorar experiência de jogo de cassino ao vivo

Quais são as principais diferenças entre os jogadores latino-americanos e europeus?

Os jogadores da América Latina preferem jogos dinâmicos, com muita energia e um forte aspecto comunitário, enquanto os europeus geralmente valorizam estratégias e jogabilidade mais tradicionais. No Brasil, há uma grande interação com show games, recursos interativos e elementos sociais nos cassinos ao vivo. Por isso, desenvolvemos nossos jogos levando em conta essas preferências, com mesas temáticas brasileiras e crupiês nativos para garantir uma experiência envolvente e autêntica.