Altenar introduz apostas sociais em apostas esportivas

Comunicado de imprensa.- A Altenar, fornecedora de software para apostas desportivas e iGaming, anunciou uma parceria com o provedor de bate-papo comunitário The Watchers para a implementação de apostas sociais.

A integração permite a criação de canais de conversação dentro da página de cada evento no sportsbook, possibilitando que utilizadores autenticados interajam em tempo real. Além da troca de dicas e estratégias, a funcionalidade viabiliza o uso de influenciadores para partilha de apostas e insights, com a opção de replicar apostas com um único clique.

Os utilizadores poderão criar avatares e compartilhar apostas dentro do canal, enquanto outros jogadores podem clicar diretamente na aposta para preencher automaticamente os seus bilhetes. Uma ferramenta de back-office externo permitirá a moderação do chat, incluindo reconhecimento de linguagem natural para filtrar conteúdos inadequados.

A funcionalidade também pode impactar o faturamento dos operadores, incentivando apostas por meio da interação entre jogadores. Além disso, a criação de uma comunidade ativa pode reforçar a fidelização dos utilizadores à plataforma.