Altenar lança recurso Bet Builder adaptado para o mercado italiano de apostas esportivas

Fornecedor de tecnologia de apostas esportivas adapta recurso de ponta para apostadores italianos.

Comunicado de imprensa.- A Altenar, fornecedora de software de apostas esportivas e iGaming, revelou uma nova versão do seu produto Bet Builder, muito procurado, meticulosamente personalizado para o mercado italiano de apostas esportivas.

Com a funcionalidade do Bet Builder crescendo em popularidade no mundo todo, a mais recente inovação da Altenar aborda a estrutura regulatória específica da Itália, capacitando seus parceiros operadores a aprimorar suas ofertas e envolver melhor os usuários, mantendo a conformidade.

O Bet Builder reformulado permite que os apostadores combinem vários mercados em um único evento, com seleções que permanecem independentes umas das outras. Essa flexibilidade permite que os usuários criem apostas personalizadas com probabilidades aprimoradas, desbloqueando o potencial para pagamentos mais significativos.

Particularmente popular no futebol, o Bet Builder da Altenar suporta mercados como resultado da partida, placar correto, total de gols, escanteios, cartões e vários adereços de jogadores. Esse recurso fornece aos apostadores a liberdade de se concentrar nos mercados que mais importam para eles, enriquecendo a experiência de apostas e promovendo maior retenção de usuários.

Além do futebol, o Bet Builder também estará disponível nos principais esportes dos EUA, incluindo basquete (NBA), futebol americano (NFL), hóquei no gelo (NHL) e beisebol (MLB) em um futuro próximo.

Para garantir o desempenho ideal, a Altenar aproveita feeds de dados premium que aumentam o número de mercados disponíveis e fornecem atualizações de probabilidades mais rápidas. Além disso, seu suporte abrangente de negociação e sistemas de gerenciamento de risco monitoram os Bet Builders de perto, protegendo os operadores contra os riscos associados ao alto potencial de pagamento.

