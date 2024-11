«Yo no juego»: en qué consiste la campaña de bplay para erradicar el juego juvenil

La iniciativa se llevó adelante en el estadio UNO, de la ciudad de La Plata, en el marco del partido entre Estudiantes y Rosario Central.

Argentina.- Durante la jornada de ayer, 20 de noviembre, en La Plata se enfrentaron Estudiantes de La Plata contra Rosario Central. Antes de que comience el partido, los alcanzapelotas, menores de 18 años, lucieron unas pecheras con un mensaje claro y contundente: “Yo no juego”. A la par, la Liga Profesional de Fútbol mostró carteles con la leyenda “Yo no juego, yo no apuesto”. Por último, el mismo mensaje se reprodujo en las pantallas que están en las tribunas y también por la voz del estadio. La acción fue organizada por bplay, sponsor del club platense y también de la Liga Profesional de Fútbol.

«Los sitios clandestinos, a diferencia de los registrados que tienen prohibido el ingreso de menores de edad, aceptan a cualquier usuario sin importar si cumple el límite etario que estipula la ley. Las únicas casas de apuestas legales son aquellas cuyo dominio terminan en bet.ar. Esta terminación garantiza que el apostador está ingresando a un sitio seguro que, además, cuenta con una serie de procedimientos que impide el acceso a menores de 18 años», rezaba el comunicado que explicaba la necesidad de seguir llevando adelante campaña de concientización para evitar que siga proliferando el juego juvenil.

Guillermo Gabella, director de Asuntos Públicos de Boldt, empresa propietaria de bplay, dijo: “Estamos convencidos de que estas acciones de prevención ayudan a generar conciencia sobre la importancia de que los chicos no apuesten y ayudan a tomar dimensión de lo peligroso que son los sitios ilegales de juego online”.

La campaña desarrollada en el estadio platense contó también con una amplia difusión, en la transmisión televisiva, de consignas apuntadas al público joven llamándolo a mantenerse lejos de los juegos de azar. Las Publicidades No Tradicionales (PNTs) también sugerían esta consigna.

El fútbol es, sin dudas, uno de los máximos canales de promoción y difusión de consignas por su más que amplia capacidad de llegada a diversos públicos y por eso es el vehículo elegido por bplay para difundir este mensaje. Esto se complementa con la elección, a mitad de año, de Emiliano «Dibu» Martínez como cara visible de la campaña para erradicar el juego juvenil.

“Dos argentinos que se encuentran, son dos opiniones encontradas. Para uno el mate es amargo y para otros dulce. Pero si sos menor, no podés jugar. Eso no se discute”, dice Dibu en la campaña publicitaria que está vigente desde la previa de la Copa América, a mitad de año.