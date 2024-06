«El Dibu» Martínez concientiza a los menores de edad sobre las apuestas online ilegales

El arquero de la Selección Argentina y el operador de apuestas bplay, realizan una campaña en el marco del inicio de la Copa América 2024.

Argentina.- Con el fin de concientizar sobre los riesgos que corren los menores de edad cuando participan en sitios de apuesta online ilegales, Emiliano «Dibu» Martínez, arquero de la Selección Argentina, protagoniza la nueva campaña de comunicación del operador de apuestas bplay.

“Dos argentinos que se encuentran, son dos opiniones encontradas. Para uno el mate es amargo y para otros dulce. Pero si sos menor, no podés jugar. Eso no se discute”, afirma el futbolista en el spot publicitario.

Se trata de una serie de acciones que bplay lleva adelante en el marco del inicio de la Copa América, para combatir el juego de apuestas para menores de 18 años. Se busca alertar sobre los sitios ilegales, que no están registrados en AFIP, no pagan impuestos y no cumplen con los requisitos que impone la ley. Cabe destacar que para ingresar como usuario en una plataforma legal, el apostador tiene que brindar información que se verifica automáticamente con el RENAPER, donde se constata que la persona sea mayor de 18 años.

Según datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), el 80 por ciento de los sitios de apuestas en Argentina son ilegales.