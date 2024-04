Víctor Arias: “El nivel de localización y profesionalización de Pragmatic Play en Latinoamérica es lo que lo convierte en proveedor líder”

Antes de una nueva edición de SiGMA Americas, el vicepresidente de Operaciones Latam en Arrise powering Pragmatic Play, habló con Focus Gaming News.

Entrevista exclusiva.- Crece la expectativa ante una nueva edición de SiGMA Americas, y, mientras los actores más importantes de la industria se preparan para reunirse en Sao Paulo el entre el 23 al 26 de abril, Víctor Arias, vicepresidente de Operaciones Latam en Arrise powering Pragmatic Play, adelanta en exclusiva cómo se están preparando para la expo, además de revelar cómo lograron imponerse en el competitivo mercado latinoamericano en general, y brasileño en particular.

Pragmatic Play ha estado asistiendo a varios eventos en Latinoamérica. ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva edición de SiGMA Américas, en Brasil, y qué estarán mostrando allí?

Así es; al igual que en el 2023, el objetivo es estar en todos los rincones posibles del continente. La presencia en SiGMA Américas responde a ese plan de exhibición de lo que representa Pragmatic Play para la industria, pero con el agregado de tratarse del mayor mercado de Latinoamérica y uno de los más prometedores en la actualidad. Esto hace que las expectativas sean altísimas y estoy seguro de que se superarán.

Como saben, este año, se presentó un nuevo concepto, Pragmatic Play Experience, y estoy muy contento por cómo se viene implementando. Ahora espero ansioso por SiGMA Américas que, como se podrán imaginar, no voy a adelantar detalles, pero les aseguro que el concepto de Pragmatic Play sigue creciendo y lo van a poder comprobar ustedes mismos, cuando visiten los stands M50 y N50.

¿Qué aporta la oferta multivertical de la marca a los clientes de la región?

La oferta de Pragmatic Play, precisamente por ser multivertical, resulta una de las más atractivas del mercado. Abarca prácticamente todas las preferencias, se incrementa con regularidad, sigue estrictos estándares de calidad, ofrece promociones costeadas por la marca, y, como un plus muy relevante, el operador tiene acceso a todo por medio de la misma API.

Entonces, si tengo que responder qué ofrece Pragmatic Play a los clientes de la región, les digo sin dudar que ofrece una solución completa, de calidad y práctica, que garantiza entretenimiento diversificado, moderno y repleto de opciones favoritas a nivel mundial.

¿Cuál es la diferencia principal que hace hoy que Pragmatic Play sea líder en la región? ¿Cómo han llevado ese liderazgo a Brasil?

Si bien es algo en lo que vengo insistiendo, no me canso de repetir que el nivel de localización y profesionalización de Pragmatic Play en Latinoamérica es lo que lo convierte en proveedor líder. Por supuesto que no es el único factor para lograrlo, pero sí es clave. Si ya tienes el mejor producto, la mejor reputación, un aumento semanal de tu oferta y mantienes la calidad a lo largo del tiempo, todo lo que necesitas para triunfar en la región es la mejor estrategia de servicios.

¿Cuáles son las principales elecciones del público brasileño, dentro del portfolio de Pragmatic Play?

El público brasileño tiene preferencias variadas y eso se debe a las características de su población. En un país con más de 200 millones de habitantes, con marcadas diferencias de una región a otra, e incluso de un estado a otro, lógicamente, los usuarios presentan gustos diversos. Por eso, es tan importante que los operadores cuenten con un amplio abanico de productos. Y, en este sentido, Pragmatic Play juega un rol esencial, porque tiene la capacidad de brindar lo que buscan.

Esa variedad se ve claramente en las elecciones de juegos. Por ejemplo, varios títulos de la saga Big Bass ocupan las primeras posiciones, pero también el icónico Sweet Bonanza y la clásica Ruleta de Casino en Vivo. Sin embargo, el primer lugar del podio se lo lleva uno de los slots mitológicos más famosos: Gates of Olympus. Es decir que, tomando en cuenta apenas el ranking de los primeros 10, se evidencia esa heterogeneidad en vertical, formato, mecánica, jugabilidad y temática.

¿Cómo han sido recibidos los nuevos productos como Blackjack X?

Como comentaba, el portfolio de Pragmatic Play no ha dejado de crecer y esto es realmente significativo, tanto para los operadores como para los usuarios finales. En los casi cuatro años del Latam Hub, he notado no solo que eso ha sido una constante en la trayectoria del proveedor, sino que ha aumentado gradualmente. En 2020, se lanzaban tres juegos al mes, más adelante pasaron a ser cinco, para 2022 la cifra subió a siete y, hoy, son ocho.

¿Qué refleja eso? Que la propuesta de la compañía es muy bien recibida, que el operador quiere tener estos títulos en lugares destacados de su lobby y que el jugador hace de ellos sus favoritos. Y eso mismo se está observando en la performance de opciones añadidas recientemente, como Blackjack X. Día a día, conquistan al público, van ganando notoriedad y aumenta su rendimiento.