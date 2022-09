Un funcionario de Maldonado se mostró a favor del proyecto de Cipriani

El director General de Planeamiento de la intendencia de Maldonado, Roberto Chiacchio, cree que el hotel y casino de Cipriani ampliará la oferta turística.

Uruguay.- Desde que comenzó a cranearse hace ya más de dos años el mega proyecto de Giuseppe Cipriani para construir un hotel de lujo con licencia de casino privado en Punta del Este, Maldonado, la idea tuvo complicaciones. Demoras en el comienzo de la obra y de la firma del contrato, cuestiones presupuestarias y correcciones en los planos, fueron algunos de los puntos que retrasaron el proyecto.

Si bien todo parece marchar con normalidad, a la espera de la aprobación de los planos por parte de la Dirección General de Urbanismo, aún algunos sectores sostienen que la construcción del mega complejo es una idea inabarcable.

En ese sentido, el director General de Planeamiento de la intendencia de Maldonado, Roberto Chiacchio, le dijo al medio local FM Gente de Maldonado que se trata de un proyecto privado que “parece desproporcionado y muy loco”, pero remarcó que “la historia de Punta del Este es la de los proyectos locos”, citando como ejemplo el hotel Conrad (hoy, Enjoy) inaugurado en 1997, que “no fue otra cosa que un proyecto loco en su momento”, según el funcionario.

Respecto a la llegada del hotel y casino en 1997, recordó que fue “un punto de quiebre en lo que era Punta del Este, donde el mejor hotel era el hotelito de tres o cuatro niveles. Era necesario que se subiera el estándar de alojamiento”, dijo. Según Chiacchio, la única manera de hacerlo era a través de un llamado para construir un hotel de “muy buen nivel”, y con el permiso de casino privado como “zanahoria” y agregó que “el llamado para el Conrad fue un éxito y cambió el público con ese emprendimiento”.

Por otro lado, acerca del hotel y casino de Cipriani que se instalará donde estaba el ex hotel San Rafael que ya fue demolido, el arquitecto expresó que “es difícil medir desde la administración, una inversión de privados que viene con expectativa e información de un mundo todavía no conocido” en la zona. En ese sentido, recordó que el grupo inversor señaló que apunta a un público objetivo que hoy no viene a Punta del Este.

Respecto al ex hotel San Rafael, Chiacchio dijo que “todavía hay algún nostálgico hablando de los valores arquitectónicos de ese hito de Punta del Este”, pero recordó que el edificio estaba “en un estado de deterioro y abandono, en el que la rata más chica era más grande que los gatos. Los gatos no se animaban a entrar. Y el techo se llovía porque tenía agujeros” y agregó que tampoco era una construcción reciclable, “había que demolerlo para volver a armarlo”

El funcionario de la intendencia agregó que si se concreta un centro de servicios que traiga público de “mejor nivel”, ampliaría la oferta turística de Punta del Este.

“Hace poco tiempo vino Cipriani con un inversor árabe (Naguib Sawiris) que le pegaba con las dos piernas y tenía dinero para hacer eso y dos más. Después hubo un silencio. Lo mejor que puede pasar es que ahí se haga algo”, cerró.

El proyecto

El complejo fue denominado “Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este” y se emplazará en la manzana 815 de Playa Brava.

El cronograma exigido por la Intendencia al inversor detalla que el hotel estaría finalizado en 35 meses, el casino en 34 y la primera torre en 35 meses también.

El ex San Rafael será levantado nuevamente con sus cuatro plantas tipo, la buhardilla, el lobby y el entrepiso. Contará con 80 habitaciones y 268 estacionamientos en subsuelo.

En tanto las torres contarán con 282 unidades habitacionales. El proyecto modificativo propone construir 170.084 metros cuadrados.

Habrá spa, gimnasio, piscinas techada y abierta, así como canchas de tenis, así como peluquerías y dependencias médicas. Todo deberá contar con condiciones de accesibilidad.

La primera parte de la obra será la reconstrucción del hotel derribado, como está establecido por el acuerdo, “y un edificio solo de las tres torres modernas”. Al respecto, el intendente explicó que esto permite bajar los costos de arranque porque se hace la obra en etapas, con una inversión inicial que ronda los USD200m.