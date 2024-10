Triunfo para las loterías estatales brasileñas: ministro del Supremo Tribunal Federal votó a su favor en disputa con la Unión

Luiz Fux, integrante del máximo órgano judicial, confirmó la constitucionalidad de los Estados para explorar y regular sus actividades de lotería. El juicio, que debía finalizar el 25 de octubre, fue pospuesto.

Brasil.- Luiz Fux, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y ponente de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 7640, votó, en el Pleno Virtual, por la inconstitucionalidad del inciso 2 del art. 35-A de la Ley Federal nº 13.756/2018 (incluida por la Ley Federal nº 14.790/2023) y la “expresión de publicidad”, prevista en el inciso 4 del art. 35 de la misma ley, en lo que respecta a las loterías estatales.

Según Fux, la Unión “no puede instituirse un trato privilegiado en detrimento de los Estados miembros, so pena de violar las disposiciones del artículo 19, III, de la Constitución Federal, y el principio federativo”. El ministro afirmó además que “la competencia legislativa exclusiva de la Unión para la materia no excluye la competencia material de los Estados para el funcionamiento de los servicios de lotería; Los Estados tienen competencia material para prestar todos los servicios públicos que no estén expresamente prohibidos por la Constitución”.

Así, la sentencia del Supremo Tribunal Federal confirmó la constitucionalidad de los Estados para explorar y regular sus actividades de lotería, garantizando el funcionamiento de las modalidades autorizadas por la ley.

La ADI 7640, fue presentada por los gobernadores de los estados de Acre, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, São Paulo y Río de Janeiro, cuestionando disposiciones de la Ley de Apuestas Deportivas de Cuota Fija. Los gobernadores impugnaron las disposiciones de la ley que restringen el funcionamiento del servicio de lotería dentro de los estados y el Distrito Federal.

Los gobernadores afirmaron que la ley sancionada en diciembre del año pasado, que modifica partes de la ley de 2018, restringe a un mismo grupo económico obtener concesiones para operar servicios de lotería en más de un estado. Además, prohíbe la publicidad en los estados donde no se opera el servicio de lotería.

Según el ministro Luiz Fux, la Unión, al legislar sobre los servicios de lotería, no puede beneficiarse en detrimento de los estados, creando distinciones entre las entidades federativas y destacó que la norma impide a los estados ejercer plenamente su competencia para operar los servicios de lotería, al limitar la participación de empresas y grupos económicos en licitaciones.

El juicio, que se desarrollaba en el Pleno Virtual del STF, fue suspendido a petición del ministro Gilmar Mendes. El juicio debía finalizar el 25 de octubre, pero ahora se reanudará después de que el ministro haya analizado el caso.

Ahora, se espera que se fije una nueva fecha para la resolución de un expediente judicial que sentará jurisprudencia de tamaña importancia en Brasil, ya que lo que se resuelva será clave para saber cómo seguirá el mercado de apuestas en el país y los alcances y limitaciones que tendrán los estados y la Unión.