Trabajadores del IJAN inician un paro de actividades

La medida se extenderá por tres días, en reclamo de la reapertura de negociaciones con el Poder Ejecutivo a fin de mejorar las condiciones laborales.

Argentina.- Durante las primeras horas de esta mañana, un grupo de trabajadores del Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN) inició una huelga e impide el ingreso a la sede del instituto, ubicada sobre calle Yrigoyen.

De acuerdo a lo comunicado, la medida se extenderá por 72 horas. La misma alcanza también al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN), los que se encuentran enrolados dentro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

A este conflicto se suma un paro general de los trabajadores estatales y una movilización a Casa de Gobierno, programada para este miércoles por la mañana, la que afectará el tránsito en el microcentro.

La decisión fue tomada en rechazo al intento del gobierno de excluir a sectores de la paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Fue votada en el plenario provincial de sectores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General, el pasado viernes 8 de julio.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, explicó al medio local LMNeuquén que hace meses discuten las mejoras en las condiciones de trabajo para todos los empleados estatales, que no cuentan con un convenio colectivo de trabajo propio, y que a días de concluir esa negociación “el Ejecutivo quiso sacar de la charla a unos 2500 trabajadores”.

Asimismo, precisó también a la prensa que esto implicaría “no solo que no se les actualicen las normas que vienen de 1958, si no también de no proveerle de mejores condiciones laborales en lo salarial, en el régimen de licencias y el pago de plus por vacaciones”.